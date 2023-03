Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu kod sutkinje Silvije Sajfert počelo je suđenje okrivljenom Mateju Markoviću i Đuri Baričiću zbog incidenta koji se dogodio na Badnjak u centru Slavonskog Broda.

Prvookrivljenik Matej Marković koji je bio pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske priznao je krivnju i ispričao se, drugooptuženi Đuro Baričić nije prihvatio optužnicu.

Marković je kazao kako je došao u ugostiteljski objekt slaviti badnjak s prijateljima. Istaknuo je i da je Leon Ćurić zajedno s svojim prijateljima došao do njegovog društva, te da mu je kazao kako želi riješiti nesuglasice otprije i ponudio da izađemo van.

Marković je to odbio nakon čega ga je udario u glavu i započela je tučnjava između dvije skupine koje su konobari istjerali iz kafića.

"Žao mi je zbog svega"

Bivši pripadnik Oružanih snaga kazao je da je vani nastala tuča u kojoj je sudjelovalo 12 ljudi, te da ga je Kristijan Ereiz sleđa uhvatio za vrat i počeo jako gušiti.

"Izgubio sam posao koji sam volio. Žao mi je zbog svega", kazao je Marković koji je prvi put od incidenta iznio svoju stranu priče.

Djed Mraz odnosno Kristijan Ereiz kazao je kako ostaje pri iskazu kojeg je u siječnju dao u PU brodsko-posavskoj, također je rekao kako Mateja Markovića ne poznaje.

Drugookrivljeni Đuro Baričić priznao je sudjelovanje u tučnjavi ali nije priznao optužnicu, te je njegova obrana predložila a Sud prihvatio ispitivanje još svjedoka.

Kada će biti objava odluke?

Osim njih ispitan je i vještak doktor Marcel Marcekić kazao je "perforacija bubnjića znači privremeni, a možda i trajni gubitak sluha, što ovisi o izlječenju. Vidio sam snimku, do potresa mozga došlo je isključivo zbog snažnog udarca nogom, a ne zbog udarca glave o tlo. Izazvao je potres mozga i perforaciju bubnjića. Druga osoba zadala je udarac u lijevi dio prsnog koša, a ne u kuk", kazao je.

Obrana je potom odustala od ranije traženog ispitivanja svjedoka.

"Sve je počelo tako što je Mateju netko urlao da izađe van, a on je to odbio uz riječi da je Badnjak te da se ne želi tuči. Nastao je metež. Kako sami vidite Kristijan Ereiz je 20 kilograma teži od mene i dvije glave viši. Prvi me udario, razbio mi arkadu, a ja sam ga potom udario dok je ležao na tlu kako me kasnije ne bi opet dohvatio. U tom trenutku nije bio u nesvijesti. Ispričavam mu se jer ga dotad nisam ni poznavao niti smo imali međusobnih problema", kazao je Baričić.

Objava odluke o sudbini vojnika i drugookrivljenog trebala bi biti danas u 12:30.