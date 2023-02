Na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena je optužnica zbog slučaja odavanja tajnih podataka za što Kazneni zakon RH propisuje od jedne do pet godina zatvora. No, slučaj o kojem piše Telegram, pomalo je apsurdan.

Naime, optužena je 26-godišnja pripadnica oružanih snaga RH, točnije Vojne policije, jer je članovima svoje obitelji poslala snimku zaslona nadzornog sustava MORH-a u trenutku kada je zgradu MORH-a u Zagrebu zatresao potres u petrinji 29. prosinca 2020. godine. Tada je, kao što je poznato, značajno oštećena zgrada Ministarstva obrane na Trgu Petra Krešimira IV.

Snimila zaslon monitora nadzornih kamera

Jutarnji list piše da je vojna policajka Ivona B. nakon petrinjskoga potresa prebačena na dužnost u Ured zapovjednika Nadzornog centra Vojne policije na Krešimirovu trgu. Dan nakon potresa mobitelom je snimila zaslon monitora na kojemu se reproducirala snimka nadzornih kamera koje su prikazivale unutrašnjost porte MORH-a, a sliku je poslala u obiteljsku WhatsApp grupu u kojoj su joj majka, braća i sestre. Također, pokazala ju je čistačici koja je radila u MORH-u, a koja ju je zamolila da joj pošalje snimku, što je i učinila.

No, Tužiteljstvo tvrdi da to nije smjela napraviti s obzirom na tajnost podataka iz nadzornog sustava MORH-a. MORH-ove snimke imaju stupanj tajnosti ‘ograničeno’, a optužena je bila dužna čuvati tajnost tih podataka.

'Bila sam pod stresom, nisam bila svjesna da činim kazneno djelo'

Nekoliko tjedana kasnije bila je prijavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, koje je protiv nje podiglo optužnicu. Optužnica je potom bila vraćena na doradu, a danas je ipak potvrđena.

Ona je, pak, priznala da je učinila što joj se stavlja na teret, ali tvrdeći da nije bila svjesna nezakonitosti tog čina.

“Nisam bila svjesna da činim kazneno djelo, jer sam taj dan zbog cijele situacije bila pod stresom i uplašena. Znala sam da se radi o tajnim snimkama, no nisam razmišljala da činim nešto nezakonito”, kazala je iznoseći svoju obranu.

Tužiteljstvo predlaže uvjetnu kaznu zatvora

Njezin zapovjednik potvrdio je da je nakon što je zaposlena u MORH-u prošla sigurnosnu edukaciju u sklopu koje je upoznata s pravilnim postupanjem s klasificiranim podacima. Unatoč tome, snimku je dan nakon Petrinjskog potresa pokazala čistačicama u MORH-u koje su pak komentirale kako je od urušenih dijelova zgrade na Trgu kralja Petra Krešimira IV umalo stradao jedan vojni policajac.

Iako Kazneni zakon RH predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora za onog tko oda tajne podatke, tužiteljstvo je ovom optužnicom predložilo sudu da vojnikinju osudi na sedam mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine, piše Telegram. To bi značilo da ne mora u zatvor zbog onoga što joj je stavljeno na teret. No, sud ne mora prihvatiti kaznu koju predlaže tužiteljstvo.