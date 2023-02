Voditelj jednog noćnog kluba u Splitu i zaštitar na silu su s plesačice u klubu skinuli haljinu, grudnjak i gaćice pokušavajući zadovoljiti svoj spolni nagon, piše Slobodna Dalmacija te dodaje da je ona klečala na tlu i pokušala pružiti otpor.

Slobodna tvrdi da su je hvatali za intimne dijelove tijela dok su je svlačili, iako je djevojka molila da ju puste. Pritom je vrištala i dozivala u pomoć, a sve se događalo u odvojenoj prostoriji dok je u klubu svirala glazba.

Drugi slučaj napastovanja

Voditelj kluba je pola godine kasnije drugoj djevojci koja je prodavala karte prišao s leđa, zavukao ruke ispod njenog grudnjaka i uhvatio je za grudi. Uspjela ga je odgurnuti i izaći vani, a on joj je dobacivao i ismijavao je.

Zbog bludnih radnji prije više od 10 godina, tadašnji voditelj i zaštitar sada su pravomoćno osuđeni na uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 12 i 10 mjeseci, s rokom kušnje 4, odnosno 3 godine, što znači da neće ići u zatvor ako u narednim godinama ne ponove kazneno djelo.

'Htio me je poniziti'

Plesačica je 2013. godine ispričala da su joj kolegice tvrdile da su doživjele slične situacije, ali u blažem obliku.

"Jednom prilikom kada sam došla u klub kao gošća, voditelj mi je ponudio da plešem. Pristala sam pod svojim uvjetima, a to je da se ne skidam gola kao što to rade ostale djevojke, te da gostima nudim usluge masaže jer sam za to završila edukaciju. Moje uvjete prihvatio je vlasnik kluba. Voditelju se to nije svidjelo i htio me je poniziti. Radi toga me je jednom poslao u odvojenu prostoriju i vratio se za zaštitarem kojem je rekao da me drži, te su me na silu počeli skidati i dirati po golom tijelu. Znao je da me sam ne može svladati jer sam veća od njega, zato je doveo zaštitara da mu pomogne. Bilo je užasno", ispričala je plesačica za Slobodnu Dalmaciju nakon pravomoćnosti presude.

"Nakon što me je voditelj napao, ispričao mi se. Rekla sam mu da ću ga kazneno prijaviti ako čujem da je ponovo napastovao neku djevojku. Tako je i bilo – prijavila sam ga godinu dana nakon događaja", dodala je.