Splićanin Matej Periš s prijateljima je u Beograd došao na proslavu Nove godine, a umjesto slaveći, njegovi prijatelji Silvestrovo su proveli u potrazi za Matejem kojemu se svaki trag gubi u noći s 30. na 31. prosinca.

Matej je s društvom bio u beogradskom klubu "Gotik", nakon večere u jednom od restorana u tzv. Beton hali, nekadašnjem lučkom skladištu koje je preuređeno u desetinu ugostiteljskih objekata i jedno je od stjecišta noćne zabave u Beogradu. U Gotiku je Periš posljednji put i viđen.

'Dečki iz Splita u klub su ušli bez rezervacije'

"Dečki iz Splita nisu bili moji gosti, u klub su ušli bez rezervacije. Sve je bilo najnormalnije. Nitko ih nije dirao, niti je bilo problema", kazao je za Blic.rs voditelj kluba "Gotik". Dodao je da je razgovarao s prijateljima koji su mu rekli da je "sve bilo super".

"Pitao sam njegove prijatelje jesu li na bilo koji način ugroženi u klubu, rekli su da nisu. Potvrdili su da ni sa kim nisu imali sukob, da su svi bili ljubazni", kazao je organizator zabave u Gotiku, inače poznati beogradski ugostitelj.

'Želimo da se što prije sazna što se dogodilo'

Trenutno obalom rijeke Save patrolira riječna policija, koja pretražuje teren ne bi li pronašli bilo kakav trag. Doznaje se kako se istraga seli i na rijeku Dunav. Kapetan riječne plovidbe u Beogradu, Vladica Zdravković komentirao je tijek potrage za nestalim Matejem. "Suosjećam s roditeljima, pošaljete dijete da se zabavi i opusti, a dogodi se ovako”, rekao je Zdravković za N1.

"Ako je pretpostavka da je došlo do upada u rijeku, postoji mogućnost da je prošao između prolaza, mogao je zakoračiti i pasti u rijeku. Brzina rijeke je 10 kilometara na sat. Moguće je da je udario glavom, dole je greda, s tugom ovo komentiram i teško mi je“, kazao je, pa nastavio:

Policija je uključena od početka, dvije riječne patrole su na vodi, potraga traje 24 sata dnevno, ministar policije se informira, dao je posebne zadatke da se dijete pronađe. Pretpostavka je da je bila gužva na zahodu, ali nezahvalno je to sve komentirati. Želim da se što prije sazna što se dogodilo djetetu. Neovisno o fizičkoj spremnosti, on je bio u majici, temperatura je niska, može doći do grčenja, nesvjestice…", dodao je Zdravković.

“Ako se dogodilo da je utopljenje u pitanju, on je već u Dunavu”, kazao je Zdravković, pritom ističući da ovo nije prvi put da je netko pao u rijeku. "Događalo se i ranije, zato je ograda obojana u bijelo, bila je crna. Sve snage su na terenu i rade sve što mogu", poručio je kapetan beogradske riječne plovidbe.

Prema neslužbenim informacijama, Matej je u jednom trenutku u klubu "Gotik" napustio stol gdje je bio s prijateljima i uputio se na toalet, a budući da je bila velika gužva, odlučio je izaći van. Nadzorne kamere snimile su ga kako silazi stepenicama do vode, a nakon toga ga više nitko nije vidio, premda su se pojavile i informacije da je sutradan viđen u centru grada gdje je pokušao zaustaviti taksi. No, nitko sa sigurnošću ne može reći da se radi o nestalom Mateju.

U noći Matejeva nestanka, njegovo ga je društvo tražilo u prostorijama kluba nakon što su shvatili da ga nema neko vrijeme, a po izlasku iz "Gotika" su shvatili da mu je jakna ostala u garderobi, a mobitel mu je bio nedostupan. Pretražili su potom i okolno područje, a budući da ga nisu našli, uputili su se u smještaj, gdje su se nadali da će Matej doći ujutro. No, Matej nije došao, a njegovi su prijatelji potom policiji prijavili nestanak, kako navodi MUP u priopćenju, 31. prosinca u 18 sati. Od tada se traga za mladim Splićaninom.