Policija istražuje incident koji se dogodio prošle nedjelje u Severinu kod Bjelovara. Tamo je pijani načelnik općine Žarko Žgela maltretirao najprije konobaricu, a zatim šakom u glavu udario vlasnicu kafića jer je konobarica njega i njegovog prijatelja odbila poslužiti nakon kraja radnog vremena. Incident je snimljen nadzornom kamerom, a kada se u srijedu pročulo za događaj i vidjela snimka, Žgela je sam istupio iz HDZ-a, ali nije podnio ostavku na mjesto načelnika općine. Policija ga je uhitila.

'Zavrnuo joj je ruku, nazvala me u suzama'

"U šoku sam, bojim se za svoj život i za svoje radnice. Jako me boli, boli me rame, boli me sve do iza uha i oko me peče jako", rekla je napadnuta vlasnica kafića Iva Milka Kramarić za RTL Danas.

Sve se dogodilo u nedjelju kada ju je 10 minuta prije zatvaranja kafića nazvala uznemirena radnica.

"Rekla je da ju je načelnik uhvatio za ruku i da joj je zavrnuo ruku. U suzama me nazvala. Nisam je ni previše pitala, sjela sam u automobil i došla sam tu", ispričala je vlasnica kafića.

'Vikao mi je da sam krava i počeo me šamarati'

Pijani načelnik i dvojica njegovih prijatelja počeli su i nju vrijeđati. U obranu su stala tri gosta kafića i počela je tučnjava. Kada je načelnik fizički nasrnuo na jednog mladića, vlasnica kafića mu je pritekla u pomoć i tada je i nju napao. Pitao ju je zna li tko je on i da je to njegovo selo.

"Na to sam mu rekla - ali vi biste trebali biti uzor. Smirite se ili ću vas dati u novine, meni je ovoga dosta. Dosta mi je da mi radite probleme. I tu je on mene primio za vrat. Odgurnula sam ga od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo-ono i onda me počeo šamarati', kazala je.

Istupio iz HDZ-a, vrh stranke ogrado se od njega

Žgela je pobjegao prije dolaska policije, ali danas nije uspio. On i dvojica njegovih prijatelja su uhićeni zbog narušavanja javnog reda i mira na osobito drzak način. Vlasnica kafića potražila je liječničku pomoć i utvrđene su joj lakše tjelesne ozljede.

Od nasilnog načelnika ogradio se i vrh HDZ-a.

"Nanosi štetu i sebi i općini u kojoj je načelnik tako da mislim da je postupio onako kako je trebao postupiti i izašao je iz stranke. Osuđujem taj događaj i takvo ponašanje, svakoga tko obnaša odgovorne funkcije u državi", kazao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.