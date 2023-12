Vjekoslav Potočanac, ravnatelj Zavoda za socijalni rad u Požegi nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje, razriješen je s dužnosti, piše Danas.hr.

Potočanac je u četvrtak priveden u policijsku postaju, a danas predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega će biti podnijeta kaznena prijava. Za nasilje ga je prijavila supruga, a osim što je vodio Zavod za socijalni rad, predsjednik je Općinskog odbora HDZ-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr Vjekoslav Potočanac

Zlatko Sliško, socijalni radnik kojemu je Potočanac bio šef danas ga je pred novinarima optužio da mu je dužan 10 tisuća eura.

"Prvi puta je bilo kad je bila korona 2021. kad sam neoprezno dao izjavu da nikuda ne idem pa ni ne trošim. Odmah sam bio pozvan, traženo je 6 tisuća kuna. Ja nisam slušao tračeve, to me nije zanimalo, onda je tražio 8. Došli smo do 30 tisuća kuna nakon čega više nisam mogao posuđivati. Tada mi je rečeno da nađem nekoga tko ima", ispričao je Sliško.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonija Jozić, županica požeško-slavonska, rekla je da stegovni postupak u ovom trenutku nije pokrenut, ali da ga može pokrenuti Časni sud HDZ-a kada se sazna više informacija o okolnostima koje su dovele do slučaja.

Neslužbeno se doznaje da je svemu kumovala kocka

Podsjetimo, policija je podnijela kaznenu prijavu zbog nasilja u obitelji povrede prava djeteta. Kaznenu prijavu proslijedili su Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi i ne mogu iznositi više detalja zbog sekundarne viktimizacije žrtve i stigmatizacije okoline.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjekoslav Potočanac doveden je tijekom popodneva u Općinsko državno odvjetništvo u Požegi. Nekolicina promatrača mu je vikala "Rambo, sto si to radio?!".

Foto: Facebook/Screenshot Foto: Facebook/Screenshot Vjekoslav Potočanac

U Odvjetništvu je danas bila i žrtva u pratnji odvjetnice. Davala je svoj iskaz. Neslužbeno se doznaje da je svemu ovome mogla kumovati njegova ovisnost o kocki, a taj problem traje godinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Općinsko državno odvjetništvo traži istražni zatvor za Vjekoslava Potočanca. O tome će odlučiti Županijski sud u Slavonskom Brodu sutra u 10 sati. Njegova odvjetnica samo je rekla da se aktivno branio.