Policija i dalje slaže detalje ubojstva u Vinkovcima. Sin je ubio oca, pokušao i brata, a onda je nakon policijske potjere pronađen mrtav.

"U nekoliko sljedećih dojava policiji 37 godišnjak je prijavio da je član njegove obitelji koji mu je uputio prijetnje smrću provalio u njegovu kuću, a kako ga nije zatekao udaljio se osobnim automobilom", kazao je glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković.

Policija je pronašla automobil počinitelja pa je uslijedila potjera u kojoj je osumnjičeni u bijegu stigao do rijeke Bosut. Policajci su ga pozvali na predaju, no on je prijetio samoubojstvom i počeo pucati prema njima, nastavlja RTL-ov reporter Bojan Uranjek, piše Danas.hr.

"Potom ulazi u rijeku ponovno izražavajući namjeru da će počiniti samoubojstvo te nastavlja ispaljivati hice prema policijskim službenicima, zbog čega oni ponovo uzvraćaju uporabom vatrenog oružja", dodao je Živković

Policijski očevid ovdje još uvijek traje

Kilometar i pol od mjesta ubojstva vinkovačkog poduzetnika pronađeno je beživotno tijelo muškarca kojeg se sumnjiči da je počinio taj zločin. Policijski očevid ovdje još uvijek traje kako bi se otkrile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Policijski ronioci pretraživali su dno rijeke, a kamera RTL-a zabilježila i pronalazak ključnog dokaza - pištolja za koji se sumnja da je njime ubio oca.

Dok istraga još traje vijest o tragičnom obiteljskom sukobu šokirala je Vinkovčane.

"Žao mi je obitelji, žao mi je i jednog i drugog, žao mi je ovog koji je žrtva, a žao mi je i ovoga, pazite ja sam i roditelj sam i dida sam i kad to sve skupa sagledam onda je to stvarno tragedija, kaže za RTL Danas Filip iz Vinkovaca

"Tu sam prolazio 1000 puta, nikad nitko mi nije rekao da je u toj kući nešto što bi moglo rezultirati ovakvim slučajem", rekao je Ivan iz Vinkovaca.

Detalje i motive slučaja trebali utvrditi obdukcija i očevid. Za sad nije jasno je li ubojica počinio samoubojstvo ili je stradao od policijskog metka. Što ga je navelo na ovaj suludi pohod mogla bi razjasniti i snimka u kojoj uz oružje nosi i masku, inače iz nasilne računalne igre.