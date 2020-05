‘VESELI’ SLAVONAC OSTAO BEZ 22.000 KN: Policija ga dvaput u sat vremena zaustavila pijanog za volanom

Jedan Valpovčanin je postao lakši za 22.000 kuna te neće smjeti sjesti u auto na šest mjeseci zbog toga jer ga je jučer policijska patrola dvaput zaustavila s 1,67 promila u krvi za volanom

Osječko-baranjska policija je u utorak imala pune ruke posla s pijanim vozačima. Njihove su prometne patrole zaustavile ukupno četiri vozača, od čega dva vozača automobila te dva biciklista.

No, jednog od njih su zaustavili čak dvaput. Naime, 45-godišnjak iz Valpova u manje od sat vremena dvaput je zaustavljen. Prvi puta u 2:30 ujutro, kada ga je policija zatekla da vozi automobil u suprotnom smjeru te mu pritom izmjerila 1,67 promila alkohola. Muškarac je tada isključen iz prometa, no bez obzira na to nastavio je voziti, pa ga je patrola zaustavila i uhitila u 3:25 sati, javlja Sib.net.hr.

Prekršajni sudac mu je zbog svega dao 22.000 kuna kazne, šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije i 13 kaznenih bodova.