U eksploziji plina u subotu iza podneva u ugostiteljskom objektu u središtu Splita, teško su ozlijeđene dvije osobe, žena i muškarac, koji je zadobio i po život opasne ozljede, izvijestio je popodne voditelj dežurne Kirurške službe u splitskom KBC-u dr. Dario Matić.

Dojava o eksploziji zaprimljena je u 12,10 sati, na teren su odmah izašli policija i vatrogasci, a dvije ozlijeđene osobe prevezene su u splitsku bolnicu.

Neispravna plinska boca ili rukovanje njome?

O mogućem uzroku eksplozije za RTL Danas govorio je Zvonko Puće, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Split.

''Mi smo dobili dojavu da se radi o eksploziji plina, u ovom slučaju propan-butana u mješavini sa zrakom. Takva je bila dojava. Izašli smo na intervenciju i zatekli plinsku bocu, zatvorili je i iznijeli van. Cijeli prostor smo osigurali i iznijeli i sve ostale plinske boce koje su se tamo nalazile'', kazao je Puće.

Na pitanje je li bila riječ o neispravnoj plinskoj boci ili neispravnom rukovanju njome, Puće je odgovorio da će to pokazati nalaz istrage.

''Može biti više varijanti. Moglo je doći do curenja uslijed neispravnog rukovanja ili su bili neispravni neki dijelovi poput regulatora tlaka, brtve ili crijeva. Ako nisu bili ispravni, i to može biti jedan od uzorka'', rekao je.

Kako pravilno rukovati plinskom bocom?

Puće je objasnio i kako pravilno rukovati s plinskim bocama te kako provjeriti je li ona ispravna.

"Kupci trebaju voditi računa da su pravilno postavljene gumice koje se dobiju, ali i da je pravilno spoje regulator i da crijevo koje se spaja bude ispravno te barem jednom godišnje potrebno je provjeriti je li crijevo ispravno i zamijeniti ga da ne bi došlo do puštanja ili zapaljenja. Treba regulator tlaka mijenjati barem svake tri godine i ako nešto nije u redu treba zvati stručne osobe. Prvo što je poželjno da građani kada uoče curenje da zatvore plinsku bocu i da pozovu vatrogasce", rekao je vatrogasni zapovjednik.

"To je sve preventivno da ne dođe do tragedije. Ako dođe do izlaska plina i da se on onda i zapali ne treba paničariti već uzeti rukavice koje se koriste u kuhinji koje su otporne na vatru i s njima zatvoriti ventil da ne dođe do daljnjeg širenja vatre", dodao je.