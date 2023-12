U privatnom Domu za starije i nemoćne u Osijeku u ponedjeljak se dogodila stravična nesreća. Teretno dizalo za dostavu hrane prignječilo je i ubilo staricu (75). Prizor je bio stravičan. Tijelo je bilo na hodniku, a glava ispod dizala. Vatrogasci su morali rezati pod, piše Danas.hr.

"Dobili smo informaciju da se radi o teretnom liftu. Ovakvu situaciju još nismo doživjeli, svakodnevno spašavamo ljude i otvaramo liftove. Znamo da postoje sigurnosni elementi. Nije nam jasno kako je moglo doći do tako tragičnog događaja", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Osijek Goran Ivković.

Očevid je gotov, ali je istraga u tijeku

Iako je očevid završio, istražne radnje traju kako bi se utvrdile okolnosti tog tragičnog događaja. Utvrđuje se je li dizalo bilo ispravno i redovno servisirano, a naložena je i obdukcija.

"Oko 14:30 JVP Osijeka je dobila dojavu. Dolaskom na mjesto intervencije voditelj je izvijestio da je došlo do smrtnog stradavanja žene. S obzirom na to da smo imali smrtni ishod tek nakon obavljenog očevida uz hidraulični alat i pile uspjeli smo osloboditi zaglavljeno žensko tijelo i predati ga mrtvozorniku. Nažalost je intervencija bila dosta složena i stresna. To je posao vatrogasca", rekao je.

Dodao je da imaju sličnih intervencija gdje ulaze u stanove gdje su preminule osobe te da vatrogasne zajednice imaju pravilnik vezano za psihološku pomoć.

"Moje kolege koji su bili na intervenciji nisu zatražili psihološku pomoć", rekao je Ivković.