Vidno uznemirena Zagrepčanka Laura u utorak je imala bliski susret s manijakom iz Ilice. Vozila se oko 18:30 sati s posla biciklom, pločnikom Ilice kod Slovenske ulice kada je u daljini ugledala biciklista koji se čudno ponaša.

"Vidjela sam ga kako je ničim izazvan pokušao gurnuti pješakinju koja je stajala na zebri. Izmaknula se u posljednji trenutak. Nisam mogla vjerovati, a kada sam shvatila da u punoj brzini juri prema meni, uhvatio me strah", priča za Večernji list.

Velikom brzinom čovjek na biciklu joj se približavao južnim trotoarom Ilice, dok je pješakinja koju je umalo srušio mahala rukama.

'Gurnuo me svom snagom'

"Kada sam vidjela da mi se približava, pomakla sam se da se možemo mimoići, no on je prošao tik uz mene i u prolazu me svom snagom gurnuo. Izgubila sam ravnotežu i pala s bicikla na tračnice", govori Laura.

Tramvaj, srećom, nije prolazio u tom trenutku, ali Laura je zadobila ozljede lijeve nadlaktice i lakta.

Počinitelj je, kaže, mlađi muškarac u dvadesetim ili tridesetim godinama. Nije ga stigla dobro promotriti jer se sve odvilo previše brzo, no misli da ima kraću frizuru ili da je obrijan na ćelavo.

"Da se podignem, pomogla mi je starija gospođa koja mi je ispričala da je i nju tako gurnuo dok je hodala pješačkim pedesetak metara niže", kazala je Laura.

Nazvala je policiju, a idućeg je dana slučaj i prijavila u nadležnoj policijskoj postaji Črnomerec.

"Najprije sam ih nazvala da ih upozorim da se Ilicom smuca manijak koji zlostavlja žene. Ujutro sam otišla u postaju Črnomerec, no ondje su mi na papiriću dali broj s kontaktom prometne postaje Lučko što me šokiralo jer ovaj napad nema nikakve veze s prometom", kaže Laura koja je svoju priču podijelila na društvenim mrežama, nakon čega su joj se javile druge žene sa sličnim iskustvom.

Zamahnuo šakom prema licu djevojke

"Jedna djevojka napisala mi je kako je svjedočila da je u tramvaju prije nekoliko dana čovjek ničim izazvan napao ženu s malom djecom, počeo vikati na nju i pljunuo joj u lice. A javila mi se i druga djevojka koja je istog tog dana, samo u jutarnjim satima oko Britanca susrela počinitelja sličnog opisa. Hodala je s kavom trotoarom kada je mlađi muškarac, koji je prolazio pored nje, zamahnuo šakom prema njenom licu i izbio joj kavu iz ruke", ispričala je.

Nije sigurna jesu li incidenti povezani, no od utorka osjeća psihičke posljedice jer kad vozi bicikl misli da će ju svatko koga u vožnji susretne pokušati gurnuti.

Zagrebačka policija potvrdila je za Večernji list da je upoznata sa sumnjivim ponašanjem muškarca koji na Ilici napada žene te da je u tijeku utvrđivanje okolnosti događaja.