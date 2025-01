Nastavlja se potraga za djevojčicom koja je nestala u Savi, poznanica majke: 'Sve ju je to mučilo...'

Zbog loših vremenskih uvjeta i mraka, potraga za djetetom koje je, prema navodima majke, nestalo u Savi prekinuta je u četvrtak navečer te se nastavlja danas ujutro istim intenzitetom. Iz PU zagrebačke kažu da još uvijek nemaju tragova. Majka je uhićena i osumnjičena za teško ubojstvo bliske osobe.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pretražen cijeli tok rijeke u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji

8.19 - Policija i ostale službe nastavile su u petak ujutro potragu za djetetom u rijeci Savi koja je sinoć prekinuta zbog loših uvjeta i mraka, potvrdila je zagrebačka policija. Za nestalim djetetom u četvrtak se tragalo duž cijelog toka rijeke u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretražuju tok rijeke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.

Pretraga od Jankomira do toplane

8.13 - Crveni križ je na Facebooku objavio da od ranog jutra nastavljaju potragu na Savi zajedno s policijom, HGSS-om, vatrogascima i civilnom zaštitom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na terenu je šest pripadnika našeg Specijalističkog tima za spašavanje na vodi s čamcem i jet ski-jem Rescue Runner - specijaliziranim plovilom za spašavanje na vodi i pretraživanje rijeka na teško dostupnim lokacijama gdje čamci ne mogu pristupiti. Detaljno pretražujemo područje od Jankomira do toplane. Intenzivna potraga odvija se u otežanim uvjetima, ali svi dajemo sve od sebe kako bi pronašli dijete. Tijekom dana obavještavat ćemo vas o svim novostima", napisali su.

Poznanica žene: 'Bila je rastrgana...'

7.24 - Kako doznaje Jutarnji list iz ženina užeg kruga navodno se teško nosila sa životnim izazovima. Osim kćeri za koju tvrdi da je ubila, ima još jedno dijete.

"Majci niti ikome se nije javljala cijelu srijedu na mobitel. Izludjeli smo svi od brige, a niti malenu nismo vidjeli pa smo pretpostavili da je s njom. I onda su stigle općenite vijesti o potrazi na Savi, a onda je i policija došla reći što ima. Katastrofa i užas! Znate, kad je uočila da njezina malecka ima nekih zdravstvenih problema, krenula je s njom logopedu, i to već traje mjesecima. Nije se znala nositi, inače, ni s kompletnom obiteljskom situacijom i sve ju je to mučilo, a potencijalne sumnje u jednu možebitnu dijagnozu, koja nije potvrđena jer je dijete još malo, ne mogu shvatiti da bi bile dovoljan motiv da počini to što je rekla da je napravila", rekla je za Jutarnji list uznemirena poznanica osumnjičene žene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Druga poznanica je rekla da je radi trogodišnjakinje, žena posljednjih šest mjeseci bila na bolovanju. "Znala mi je samo reći da će biti sve u redu. A zapravo je, po ovome kad gledam unatrag, to sve bila maska. Bila je rastrgana od neizvjesne budućnosti, ali nažalost je dio jedne tužne obiteljske priče o kojoj ne želim govoriti", dodala je.

Teški uvjeti potrage u četvrtak

7.20 - Zbog visokog vodostaja, uvjeti potrage su izuzetno teški, a noć dodatno otežava napore spasilačkih službi. Intenzivna potraga bit će nastavljena u petak ujutro. Za nestalim djetetom danas se tragalo duž cijelog toka rijeke u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok rijeke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera, no tragova, kažu u policiji, još uvijek nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Facebook

Zagrebačka policija je izvijestila da im je 34-godišnjakinja jučer dojavila da je s djetetom u rukama ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta. Majka je uhićena i osumnjičena za teško ubojstvo bliske osobe.

"Danas je bilo 55 ljudi u potrazi uz vatrogasce, s njima je ta brojka još i veća. Sutra moramo napraviti procjenu gdje ćemo postaviti zapovjedno vozilo, ono nam pomaže u svim situacijama", rekao je u razgovoru s našom reporterkom Ivanom Ivandom Rožić voditelj Županijskog centra 112, Antonio Stanić. Hladnoća je najviše otežala potragu, a ronioci danas nisu ulazili u rijeku zbog niskih temperatura i velike brzine rijeke. Ipak stoje u pripravnosti na terenu.

"Nismo nikada imali ovakvu akciju, barem ne zadnjih 15 godina. Rijeka je dosta čista, a šanse za preživjeti upadanje u rijeku su minimalne zbog jako niskih temperatura. Od Jankomirskog mosta do Sisačko-moslavačke granice je 70-ak kilometara, ali naše ekipe su uvježbane za sve i sutra idemo još jače", završio je Stanić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović precizirao je da se u potrazi koristi 11 čamaca i osam dronova te da u ovom trenutku nema nekog novog traga djetetu. Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je Hini da obitelj 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog ureda, niti su bile poduzete mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dalibor Bajić iz JVP Zagreb opisuje izazove potrage za djevojčicom: