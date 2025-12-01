FREEMAIL
OGLASIO SE DORH /

Panika u Sisku: Došao s nožem pred dječji vrtić

Panika u Sisku: Došao s nožem pred dječji vrtić
Foto: Josip Mikacic/, Pixsell/ilustracija

Osumnjičeni je doveden u psihijatrijsku bolnicu, a nakon toga mu je određen istražni zatvor

1.12.2025.
10:34
Dunja Stanković
Josip Mikacic/, Pixsell/ilustracija
Muškarcu (49) određen je istražni zatvor nakon što je prošloga tjedna došao pred jedan sisački dječji vrtić s nožem u ruci. 

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku potvrdilo je da je dobilo kaznenu prijavu protiv muškarca zbog kaznenog dijela prijetnje iz članka 139. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona.

Naime, osumnjičen je da je u petak u "vidno rastrojenom stanju" došao do ulaznih vrata dječjeg vrtića držeći nož u ruci. Iako nije ušao u prostorije vrtića, ovakvim je ponašanjem "prouzročio osjećaj uznemirenosti i straha kod djece, roditelja i zaposlenika vrtića", stoji u priopćenju DORH-a. 

Osumnjičeni je doveden u psihijatrijsku bolnicu, dok je državno odvjetništvo sucu istrage Županijskog suda u Sisku predložilo da se protiv njega odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku), koji prijedlog je sudac istrage prihvatio i osumnjičeniku odredio istražni zatvor.

