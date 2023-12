Bivši općinski vijećnik Đani Vela napadnut je te se nalazi na liječenju odjelu Neurokirurgije KBC Split gdje je u utorak prebačen s Jedinice intenzivnog liječenja u kojoj je smješten u nedjelju ujutro kada je dovezen iz Podgore, piše Slobodna Dalmacija.

Fraktura lubanje, lom vilice s pomakom prilikom čega je probijen desni bubnjić, unutarnje krvarenje u glavi, izbijeni zubi, razderana usna popis je ozljeda, a sam događaj opisan je u dnevnoj informaciji PU splitsko-dalmatinske u ponedjeljak ujutro.

"Jučer tijekom noći oko tri sata u Podgori u ugostiteljskom objektu je došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane muškarca koji je vikao i potom fizički napao 45-godišnjaka. Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć i utvrđena mu je teška tjelesna ozljeda u predjelu glave. Muškarac koji se dovodi u vezu s napadom je uhićen i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje", javila je PU splitsko-dalmatinska.

Drži susjedni kafić

Kako piše Slobodna, u noći sa subote na nedjelju u Podgori je u jednom od kafića na Rivi bila proslava na kojoj su gosti bili brojni mještani. Kako Vela drži susjedni kafić, i on je bio gost na proslavi. Njega, osim po tome što je i sam bio vijećnik, javnost poznaje i kao sina Matka Vele, bivšeg donačelnika Podgore i vijećnika.

U ranim jutarnjim satima nedjelje, oko 3 sata je odlučio otići kući. Za njim je krenula muška osoba koja ga je udarila bocom po glavi od čega on pada na tlo. Dok je ležao na tlu, prvom napadaču se pridružilo još njih te su ga nastavili tući.

"Iz kafića gdje je bila proslava je Đani otišao kada se zagužvalo, došlo je do prepirke. Očito su neki išli za njim pa su ga gazili i mlatili na podu, nakon što mu je razbijena boca o glavu, a kada im je bilo dosta iživljavanja, otišli su. Đanija su našli 20 minuta kasnije kako leži u lokvi krvi. Odveli su ga u bolnicu, bio je kritično pa su ga smjestili na intenzivnu. Najgore od svega je što je glavni nasilnik sutradan najnormalnije šetao Podgorom. Pa je li to moguće da ga je policija pustila? Isti muškarac je već prijetio supruzi jednog doktora pa je dobio uvjetnu kaznu za to, upravo mu je istekla. Tko tu koga štiti?", izjavila je uznemirena mještanka Podgore.

