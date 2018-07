UVJETNA KAZNA ZA SINA LIKVIDIRANOG BAJIĆA: K1 prvak šakom u lice utjerivao dug od 20.000 kuna

Sve je počelo 2012., kad je Ivan Š. posudio 3.500 kuna od Leopolda P. Kad mu za mjesec dana nije vratio dogovorenih 4.500 kuna, javio mu se Zlatko Bajić rekavši da od sada novac duguje njemu, i to ne 4.500 kuna, već 20.000.

Općinski kazneni sud u Zagrebu dosudio je Antoniju Peranu zatvorsku kaznu od godinu dana, uvjetno na četiri godine, a Zlatku Bajiću deset mjeseci, uvjetno tri godine zbog utjerivanja duga nasiljem, javlja 24 sata.

Od 3.500 kuna duga do utjerivanja za 20.000

Ivan Š. ih je prijavio zbog toga, rekavši da ga je Zlatko Bajić tražio 20.000 kuna koje mu je dugovao, a da ga je pritom Antonio Peran udario šakom u lice. Nakon toga je Ivan Š. rekao da je lagao policiji i dao drugi iskaz, a sudac je zaključio da je iz straha svjedočio u korist okrivljenih pa je obojicu nepravomoćno proglasio krivima.

Sve je počelo 2012., kad je Ivan Š. posudio 3.500 kuna od Leopolda P. Kad mu za mjesec dana nije vratio dogovorenih 4.500 kuna, javio mu se Zlatko Bajić rekavši da od sada novac duguje njemu, i to ne 4.500 kuna, već 20.000. Pritom mu je i prijetio da će ga istući ako dug ne vrati. Kako se Bajić bavio boksom, Ivana Š. je bilo strah. Naime, Bajić je višestruki juniorski i seniorski prvak Hratske, a 2012. je dobio i titulu ENFUSION K1 pojasa.

Optužen za silovanje, otac mu ubijen

‘Pokupio me s vozilom. Na stražnjem sjedalu sjedio je dečko, kojeg tad nisam poznavao, a kasnije sam saznao da je riječ o Peranu. Čim sam sjeo, Bajić me pitao zašto lažem. Ja sam ga pitao što sam to lagao, na što je on rekao tom dečku da me udari. On me udario šakom u lice, nakon čega me Bajić ponovno pitao zašto lažem. Ja sam ponovio da ne lažem, nakon čega sam ponovno dobio udarac. U strahu sam im rekao da ću pokušati do navečer skupiti nešto novca pa su me pustili’, ispričao je u prvom iskazu Ivan Š., javlja 24 sata.

Zatim se s Bajićem još jednom našao u dogovoru s policijom. Predao mu je dio duga, a zatim su Bajića zaustavili policajci. On je policiji poznat od prije, kad je zajedno s bratom bio optužen za silovanje, no oslobođeni su nakon što je žrtva povukla iskaz. U zatvoru je tada bio i njihov otac Ivan Bajić Pajdo jer je toj žrtvi silovanja nudio 20.000 eura kako bi promijenila iskaz. On je javnosti poznat po tome što je bio tjelohranitelj ubijenog kralja kocke Zlatka Bagarića, a Pajdu je pak zajedno sa supružnicima Keranović ubio trostruki ubojica Boris Luketa.

MRAČNA POVIJEST LIKVIDIRANOG BAJIĆA: On i Bagarić družili su se i sa zloglasnim beogradskim kriminalcem Ljubom Zemuncem