Uskok je, na temelju kaznene prijave PU zadarske i provedenih financijskih izvida Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice poreznika zbog primanja mita i sedmorice obrtnika i poduzetnika za davanje mita.

Uskok je, ne precizirajući identitete osumnjičenika, priopćio da su uhićena desetorica hrvatskih državljana starosti između 71 i 43 godine koje se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te primanja i davanja mita.

Poreznik nije ovršio poduzetnika

Zadarska policija je, također ne objavivši identitete osumnjičenika, priopćila da poreznika Roberta S. (51) sumnjiči da je, od srpnja 2015. do kraja listopada 2021., u dogovoru s obrtnikom Brankom B. (48) donio rješenje o ovrsi na pokretninama koje po svojoj vrijednosti nisu bile podobne za namirenje dospjelog poreznog duga, iako je porezno dugovanje tvrtke Branka B. iznosilo 953.761 kunu.

Poreznik Robert S. istodobno, dodaje policija, nije ovršio novac na računu tvrtke Branka B. niti na nekretnini u vlasništvu njegove tvrtke, čime je Branku B. omogućio da nekretninu prenese na svoje druge tvrtke. Uskok dodaje da Robert S., unatoč tome što se dosjeli porezni dug tvrtke Branka B. neprekinuto povećavao, nije poduzimao niti provedbu ranije donesenog rješenja o ovrsi na pokretninama koje je ostavio u posjedu i korištenju Branka B., zbog čega je njihova vrijednost protekom vremena umanjena sa 224.010 na 63.675 kuna.

Dojavljivao kada će biti zapljene

Osumnjičeni poreznik je, ističe Uskok, tek u 2019. na javnim prodajama sve tri pokretnine prodao drugoj tvrtki koja je također u vlasništvu Branka B., čime je oštetio državni proračun za najmanje dva milijuna kuna dospjelog poreznog duga koji nije naplaćen u ovrsi i čija naplata više nije niti moguća, a za koji iznos je obrtnikovoj tvrtki pribavio protupravnu imovinsku korist.

Robert S. se također sumnjiči da je na traženje Branka B. dojavljivao kad će biti zapljene novca na računima tvrtki preko kojih je radio Branko B., a kako bi obrtnik mogao novac prebaciti na račune drugih osoba i time osujetiti namirenje poreznog dugovanja. Zauzvrat mu je obrtnik kontinuirano isporučivao robu koju proizvodi njegova tvrtka, a posredovao je u zapošljavanju njegovog brata.

Prema pisanju medija, Branko B. je Robertu S. isporučivao alkoholna pića, a pomogao mu je i pri zapošljavanju brata u šibenskoj komunalnoj tvrtki.

Dogovarali da ne dođe do blokade tvrtke

Roberta S. sumnjiči se i da je, od siječnja 2018. do srpnja 2021., u dogovoru s poduzetnikom Ivanom L. (71) nije poduzimao ništa kako bi ovršio račune i nekretnine njegove tvrtke koja je državi dugovala oko 630.000 kuna. Time je poreznik također omogućio poduzetniku da imovinu podobnu za ovrhu prenese na druge osobe, a uz to javljao mu je vrijeme kad će Fina zaplijeniti novac na računu njegove tvrtke. Uz to, poreznika Roberta S. sumnjiči se da Fini nije dostavio rješenje o pljenidbi čime je Ivanu L. omogućio da preko računa tvrtke prenese više od dva milijuna kuna na druge tvrtke. Na taj način je, ističe Uskok, državni proračun oštećen za 600.000 kuna neplaćenog poreza.

Također se Roberta S., Ivana L. i njegovog sina Davora L. (43) sumnjiči da su međusobno dogovorili kako će Robert S. osigurati da ne dođe do nenajavljene blokade tvrtke Davora L. radi namirenja dospjelog poreznog duga. Prema dogovoru, Robert S. je zatražio od poreznika Zlatka F. (58) da ne poduzima ovrhu na imovini tvrtke Davora L. unatoč dugu od početnih 358.154 kune, a za što su otac i sin 58-godišnjem porezniku davali na besplatno korištenje automobile.

Dojavljivao dužnicima, a oni ga častili

Roberta S. sumnjiči se i da je u dogovoru sa 52-godišnjakom, unatoč poreznom dugu njegove tvrtke koji se mjesečno kretao do 120.000 kuna, izdavao samo opomene, a zauzvrat mu je 52-godišnjak plaćao hranu i piće u zadarskim restoranima te o svom trošku obavio građevinske radove na kući. Uskok ističe da je Robert S., osim gošćenja u restoranima, nabave razne robe i rekonstrukcije kuće, koristio porezne dužnike za upisivanje djeteta svog poznanika u vrtić.

Poreznika Žarka G. (64), zaduženog za nadzor igara na sreću, Uskok sumnjiči da je od ožujka do kolovoza ove godine poreznim obveznicima dojavljivao termine nadzora fiskalizacije. Zauzvrat su mu osumnjičeni 53-godišnji, 65-godišnji i 51-godišnji obrtnici besplatno gostili u restoranima i pribavljali mu razne prehrambene proizvode. Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika.