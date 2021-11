Uskok je odbacio kaznenu prijavu aktualnog gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića protiv svojeg prethodnika, HDZ-ovog Emila Gredičaka te saborskog zastupnika HDZ-a Žarka Tušeka zbog podmićivanja jer nisu ostvarena bitna obilježja tog kaznenog djela.

Uskok je, ne objavivši identitete sudionika događaja, priopćio da je započeo s provođenjem izvida radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nakon što je u medijima objavljena snimka Šimunićevog razgovora s Gredičakom i Tušekom.

Kada su ga 'nagovarali' još nije bio vijećnik

Tužiteljstvo je dodalo da je naknadno zaprimilo Šimunićevu kaznenu prijavu u kojoj je bilo navedeno kako ga se pokušalo podmititi u zamjenu za davanje podrške HDZ-u u formiranju većine u županijskoj skupštini nakon lokalnih izbora u svibnju 2021. godine. Uskok je istaknuo da je provedenim izvidima utvrđeno kako je razgovor vođen prije raspisivanja lokalnih izbora i da Šimunić nije imao svojstvo vijećnika u županijskoj skupštini, a koje svojstvo je bitno obilježje prijavljenog kaznenog djela.

''Za ostvarivanje obilježja kaznenog djela podmićivanja zastupnika, osoba kojoj se nudi, obećava ili daje mito, u to vrijeme mora biti zastupnik odnosno vijećnik u tom predstavničkom tijelu u kojem bi zatim, na traženje davatelja mita, glasovala na određeni način'', pojasnio je Uskok.

Šimuniću za podršku nudili protuuslugu

Tužiteljstvo nadodaje da su tijekom izvida od više osoba uzete izjave iz kojih proizlazi da nakon Šimunićevog razgovora s Gredičakom i Tušekom nisu poduzete nikakve konkretne radnje u pravcu pogodovanja nezavisnom vijećniku u gradskom vijeću Oroslavja.

Krajem siječnja u medijima je objavljena snimka razgovora bivšeg predsjednika Krapinsko-zagorskog HDZ-a Žarka Tušeka te Gredičaka sa Šimunićem, tada nezavisnim vijećnikom. Iz tog razgovora, koji je Šimunić snimio, proizlazilo je da su Tušek i Gredičak nudili Šimuniću protuuslugu u zamjenu za njegovu podršku na lokalnim izborima.

'Kakva je to poruka?'

Viktor Šimunić za RTL.hr komentirao je odluku USKOK-a.

"Jedini njihov argument je taj što nisam bio županijski vijećnik. U tom smislu ta odluka stoji, ali to ne znači da oni nisu krivi. To ne znači da to nije bila korupcija sama po sebi. U snimci se čuje da me hoće podmiti, ali da to tehnički padne u vodu zato što nisma bio županijski vijećnik to nema smisla. Moja pitanje je kakva je moralna poruka ove odluke i našem narodu, a i onima koji žele prijaviti kriminal?", upitao je Šimunić.