Mladi muškarac ušao je u tuđu barku koja je bila vezana na Batali. Otvarao je ladice i vrata ormarića, zavirivao po namještaju, kopao po tuđim predmetma... U jednom trenutku, čini se, vidio je i kameru pa je napustio plovilo, javlja Dubrovački dnevnik.

Što je točno radio na barci tako je ostala nepoznanica – je li namjeravao ukrasti neki predmet, samo plovilo, provozati ga, ne može znati nitko osim tog mladića.

Vlasnik plovila sve je prijavio policiji, no iz PU dubrovačko-neretvanske kazali su kako tu ne postoji kazneno djelo. A zašto? Muškarac, naime, nije ništa ukrao, nije nasilno ušao u plovilo, nije provalio, obio bravu... Da je to napravio, u pitanju bi bilo kazneno djelo teške krađe ili teške krađe u pokušaju. U prijevodu, nepoznata osoba slobodno može ući u plovilo, pa i u automobil koje je u tuđem vlasništvu, a ako pri tom nije ništa ukrala, oštetila ili provalila, to ne spada u domenu kažnjivosti, piše Dubrovački dnevnik.

Prema Zakonu, neovlašteni upad u tuđe plovilo nije kazneno djelo

Koliko god suludo bilo, policija mora postupati prema Zakonu i djelovati po pitanju onoga što je Zakon predvidio kao kažnjivo. Zakon, tako, nije predvidio kako bi neovlašteni upad u tuđe plovilo to bio, kao ni kaznu za takvo ponašanje i nema propisanog kaznenog djela koje bi "pokrilo" takvo ponašanje. Prema hrvatskim zakonima, ulazak nepoznate osobe u tuđu barku nije kazneno djelo.

To ne vrijedi za neovlašteni ulazak u tuđu kuću ili stan, nekretninu, pa čak i dvorište. To Zakon, ipak, prepoznaje kao kazneno djelo, a predviđena je i kazna. Riječ je naravno o situaciji koju bi trebalo mijenjati jer je potpuno nelogično da netko bez ikakve odgovornosti smije ući u tuđu pokretninu, "njuškati" i prebirati po osobnim stvarima i ne biti kažnjen ako pri tom nije nastala nikakva materijalna šteta.

Ovim putem stoga treba upozoriti vlasnike plovila, ali i ostalih pokretnina da pripaze na svoju imovinu, a sukladno negativnoj praksi i neovlaštenim "upadima" ove muške osobe, ali i upozoriti na to kako bi se u važećim zakonima stvari po ovom pitanju trebale mijenjati.

