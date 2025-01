Upali u smrtonosnu klopku kraj Save, čupali ih u noći iz vode do pasa. Objavili su snimku

Policija je objavila detalje dramatičnog spašavanja migranata koje su krijumčari čamcima prebacili preko Save iz Bosne i Hercegovine, a onda su oni, misleći da su na čvrstom tlu, upali u gotovo smrtonosnu zamku jer su se našli u močvarnom i naplavnom području u kojem su spašavali živote popevši se na stabla. Otamo su dozvali pomoć kada su nazvali broj 112.

Policijska uprava brodsko-posavska objavila je detalje akcije. Navode da su poziv u pomoć primili u srijedu iza 16 sati te da je zvala osoba koja je bila okružena vodom na području Vrbovljana (Općine Okučani). Policajci iz Postaje granične policije Stara Gradiška odmah su izašli na teren do unesrećenih.

"Radi se o nepristupačnom području koje su policijski službenici pretražili i locirali mjesto na kojem se nalazila osoba. Na udaljenosti stotinjak metara u šumi u koju se izlila rijeka Sava, na drveću se nalazilo još devet osoba koje su se držale za grane. Na pojedinim mjestima dubina vode je i do dva metra, te su angažirani i pripadnici HGSS-a koji su koristeći adekvatnu opremu pojedinačno ulazili u vodu, dolazili do osoba, iste iznosili ili pomoću užadi izvlačili do obale, a nekoliko su osoba izvukli pomoću čamca. Angažirani su i pripadnici Hitne medicinske pomoći", objavila je policija.

Unesrećene su utoplili dekama i potom prevezli u policijsku postaju gdje su im osigurali tople napitke i hranu, te suhu odjeću i obuću.

"Spašavanje je završeno oko 21 sat te je potvrđeno da se radi o stranim državljanima koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, te se nastavlja daljnji rad i kriminalističko istraživanje policijskih službenika", navode iz policije.

Apel prema aktivistima

Dodali su i ovo: "Policijski službenici opetovano upozoravaju na tragedije koje se mogu dogoditi prilikom nezakonitog prelaska granice preko rijeke Save, koja je puna naplavina, granja i trupaca, te predstavlja stvarnu opasnost po život i zdravlje osoba. Stoga apeliramo na osobe koje pokušavaju nezakonito ući u Republiku Hrvatsku da to ne čine, jer tako dovode u opasnost svoj život i zdravlje, kao i živote i zdravlje članova svoje obitelji."

Nastavili su da je policija uvijek spreman pomoći, ali da pogoršani zimski uvjet mogu dovesti do vrlo teških posljedica i tragedija.

"Posebno apeliramo na aktiviste i nevladine organizacije koji često obavještavaju o točnim koordinatama migranata koji se nađu u opasnosti, da upozore migrantsku populaciju na opasnosti kojima se mogu izložiti poglavito sada u zimskim mjesecima. Ovo je samo jedna u nizu akcija spašavanja osoba brodsko-posavskih policajaca", objavili su iz policije.

