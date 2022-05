Nepoznat netko je proteklog utorka u rani sat opljačkao poslovnicu Istarske kreditne banke u Brtonigli. Mještani tog malog istarskog mjesta čude se tome što je lopov uspio odnijeti sef pun novca. To je i glavna tema u mjestu, iako nitko ništa nije vidio, ni čuo.

"To nije mogao napraviti jedan čovjek jer je sef težak, a trebalo je prije provaliti i iznijeti ga cijelog. Ta banka opljačkana je već više puta. Nakon pljačke je zatvorena, a samo se nadam da će drski pljačkaši biti brzo nađeni i novac vraćen u banku. Banka ima kamere pa će se možda uskoro više znati. Ali odnijeti cijeli sef, kao da nosi televizor, nisam nikad čuo. Nije ušao na glavni, već na sporedni ulaz. Čuo sam da je u sefu bilo puno novca i zato sam siguran da je pljačkaš točno znao kada će to učiniti", rekao je jedan mještanin Brtonigle za 24sata.

Iz policije su samo potvrdili da je banka oštećena za veći, neutvrđeni iznos novca te da je lopov, ili više njih, odnio i druge preglede. Inače, ured načelnika općine se nalazi točno iznad opljačkane banke, ali ni on ništa ne zna.

"To je bilo iza tri ujutro u noći s ponedjeljka pa iako u neposrednoj okolici ima puno stambenih objekata i oni kažu kako nitko ništa nije vidio. Ja sam šokiran i zaista želim da se počinitelj što prije pronađe i primjereno kazni za primjer svima ostalima kojima takva nedjela padaju uopće na pamet. Pljačkaš je znao da je vikend i da je tada trezor uglavnom pun novca. To je novac od naših građana, privrednika i ugostitelja. Naime, potkraj tjedna se novac uglavnom nosi na polog u banku i taj drski pljačkaš je to očito dobro znao. Neću reći da su u pitanju profesionalci jer se doista nadam da nema baš ljudi koji se profesionalno time bave, ali su točno imali sve što im treba da cijeli trezor s novcem iznesu iz banke. Eto, kada tražimo djelatnike za rad, nitko se ne javi na natječaj ali opljačkati banku se očito može", ogorčen je načelnik Brtonigle.