Poznata hrvatska turistička blogerica Adriana Matak koja je sa svojim suprugom, savjetnikom za ulaganja Lukom Grgom Matakom uhićena pod optužbom za prijevaru tešku 350 tisuća eura, surađivala je par godina i s Hrvatskom turističkom zajednicom. Bila je dio promotivnih kampanja hrvatskog turizma, doznaje N1.

Iz HTZ-a priznaju kako su neugodno iznenađeni informacijom da je Adriana Matak uhićena.

Naime, tužiteljstvo sumnja da je s mužem punih pet godina varala investitore koji su željeli uložiti svoj novac na međunarodna tržišta kapitala.

Suradnja s HTZ-om

“Hrvatska turistička zajednica je prvi kontakt s Adrianom Matak, tada Kuprešak, ostvarila 2015. tijekom predstavljanja komunikacijskog koncepta ‘Full of Life’ u Londonu. Ovom je događanju Adriana prisustvovala na poziv partnerske PR agencije s tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i to kao jedna od travel blogerica i suradnica britanskih portala”, objasnio je Dario Trnka, glasnogovornik HTZ-a.

Nakon toga ističe da su nastavili suradnju s optuženom u sklopu studijskih putovanja 2018. godine. Teme su im bile nautika i kontinentalni turizam u Slavoniji i Baranji.

Koliko joj je HTZ platio?

Iz HTZ-a uvjeravaju da influencerica za svoju suradnju u promotivnim kampanjama nije dobivala nikakvu naknadu. Platili su joj, ističu, samo za jedan članak.

“Financijska suradnja uspostavljena je samo jednom i to 2017. kada je Adriana kreirala članak za HuffPost na temu tada aktivne kampanje HTZ-a ‘Epic Week’. To je jedina plaćena suradnja koja je iznosila 3.000 kuna bruto za pisanje native, odnosno autorskog teksta”, navodi Trnka.

Trnka suradnju s ovom influencericom opisuje kao iznimno korektnu, a osim za svoj blog Adriana je napisala i niz članaka za HuffPost, BuzzFeed i Lonely Planet.

“Naglašavamo kako ni ona ni njezin suprug nikada nisu ljetovali na poziv niti na račun HTZ-a. S obzirom na to da je istraga u tijeku ne možemo ništa više komentirati, osim da smo šokirani i neugodno iznenađeni ovom informacijom”, zaključio je Trnka.

'Poslovni rizik'

Supružnici Matak su u međuvremenu postali i roditelji, a sve optužbe su negirali. Tvrdili su kako nisu imali namjeru prevariti ulagače te da se radilo i riziku koji postoji kod svake investicije.

Adriana Matak objašnjavala je pak istražiteljima da je do problema došlo jer njezin muž nije mogao novac s brokerskog računa prebaciti na račun u banci u Hrvatskoj.

“Luka je taj novac imao samo je morao pronaći zakonit način kako da ga vrati”, nastavila je gospođa Matak dodajući kako ona zapravo u poslovima svog supruga nije sudjelovala. To je nakon uhićenja izjavio i on, no ipak su oboje na kraju pritvoreni. “Luka je zatvorio iznos od 600 tisuća eura na brokerski račun i taj novac može poslati”, zaključila je osumnjičena influencerica u svom iskazu.

Zaštitari pred kućom

N1 neslužbeno doznaje da su policajci kada su došli pred dom osumnjičenih na zagrebačkoj Šalati, tamo zatekli zaštitare. Naime supružnici su ih angažirali za svoju zaštitu.

“Jednom od ulagača ponudili smo mirenje te smo mu predložili plan otplate, no on nas je počeo uznemiravati. Napravio je i web stranicu preko koje je uznemiravao i naše prijatelje”, tvrdila je Adriana Matak tijekom ispitivanja.