Službenici Policijske uprave šibensko-kninske uhitili su 28-godišnjaka zbog prijetnji i oštećenja tuđe stvari te je protiv njega podnesena kaznena prijava. Policija nije objavila identitet uhićenog, ali Index doznaje da je riječ o M. B., sinu J. B., gradonačelnika Drniša i saborskog zastupnika HDZ-a. Prema izvješću policije, on je 7. srpnja u Drnišu prijetio 31-godišnjaku, inače policajcu, te njegovoj 27-godišnjoj djevojci.

Dva dana ranije tom 31-godišnjaku je probušio gume na osobnom automobilu pričinivši mu materijalnu štetu u iznosu od 160 eura. Navodno je u pitanju ranije netrpeljivost.

Otac o sinu: Ako je to učinio, mora odgovarati

Otac uhićenoga, gradonačelnik Drniša i saborski zastupnik J. B. kazao je za Index da je to bilo "remećenje javnog reda i mira" između njegovog sina s jedne i policajca i njegove djevojke s druge strane.

"To je u postupku rješavanja. Pravna država će djelovati. On ima 28 godina, a tko je napravio prekršaj, mora odgovarati neovisno o tome čiji je sin. Da, to je isti policajac, bila je prije godinu dana ista stvar. Postupak traje i bilo što da kažem može utjecati", kazao je B. za Index.

Ipak, kazao je još da zna da je njegov sin imao zabranu prilaska tim ljudima zbog događaja prije godinu dana, ai d ane zna što se točno dogodilo.

"Sve što bih rekao, mogao bih kazati krivo", rekao je Begonja za Index.

U sukobu s policajcima već godinu dana

Portal Šibenski.hr pisao je lani da je M. B. prijetio policajcima nezadovoljan njihovim postupanjem prema njemu te da je dvojici policijskih službenika prijetio putem poruka. Navodno je do koflikta tada došlo jer su ga dvojica policajaca, otprilike njegovih godina, lani u travnju zaustavili na ulici i htjeli ga pretresti sumnjajući da posjeduje ilegalne predmete te tražeći da se radi pretresa skine što je on shvatio kao ponižavanje. Uzvratio im je uvredama i prijetnjama.

Njegov otac i tada je izjavio da ne bi svojim političkim autoritetom intervenirao za sina.

"Čak i da me je zvao i to tražio, budite uvjereni da ja to ne bih napravio. Zakon je zakon i mora ga poštovati tko god to bio, pa da je i moj i bilo čiji sin. Moj sin je svoj čovjek, živimo u istom gradu, ali ne na istoj adresi. (…) Osobno ne znam je li s tim policijskim službenicima i prije imao bilo kakvih problema, vuče li se njihov odnos od prije, to znaju on i oni. Meni o tome nije nikad pričao", rekao je tada HDZ-ov gradonačelnik.