Dva dana nakon ubojstva zaštitara Hrvoja Zanatića (40), koje je zaprepastilo Hrvatsku, napadači Arian B. (22) i Martin P. (23) završili su na ispitivanju u prostorije Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu. Kako javlja Jutarnji list, na teret im se stavlja članak 120. kaznenog zakona točnije nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom za što je propisana je kazna zatvora od tri do 15 godina.

Oni su se policiji, inače, sami prijavili 12 sati nakon događaja, a dan nakon njih napravio je to i Tomislav K. (34), koji je u nedjelju ispitivan u svojstvu svjedoka. Ostao je za sada i dalje u toj ulozi te je za razliku od gore spomenute dvojice pušten na slobodu, barem do očitovanja tužiteljstva.

Dočekali ga prijatelji

Jutarnji piše i kako se Arian B. odlučio braniti šutnjom, a kad je izlazio van dočekali su ga prijatelji koji su mu dobacivali 'Ari, di si?', a on je uz osmijeh digao ruke vezane lisicama u zrak kako bi ih pozdravio.

Index je pak doznao kako su sva trojica pripadnici Bad Blue Boysa, ali i da niti jedan nije sa Savice ili s Trnja, nego iz drugih dijelova grada.

Naveli su i kako je jedan od njih tajnik kvartovske udruge navijača Dinama, koji je policiji poznat po tučnjavama te drskim i nasilničkim ponašanjima , ali i po krađi te drogi. Također, dodaju i kako se njegovo ime povlači po sudovima i da ima prekršaje vezane sa zločinom iz mržnje, uzgojem marihuane i pijane vožnje. Druga dvojica, pak, policiji su poznati po navijačkom nasilju i incidentima.

U međuvremenu, za 24 sata oglasio se jedan vanjski suradnik kasina, koji je poznavao ubijenog zaštitara.

"Kad se ovo dogodilo, šokiralo me. Odmah sam znao da je to Hrvoje. Bio je prema svima prijateljski nastrojen i miroljubiv. Što da vam kažem, ovo je užas. Nemam vam što drugo reći osim da on nije bio za taj posao, bio je predobar", kazao je i otkrio zanimljiv detalj.

"Mislim da je imao pištolj sa sobom. Ali očito u ovakvoj situaciji mu nije bio od neke koristi", dodaje. "Ja nisam čuo da je ikad imao problema s ikim u kasinu. Ovo je siromašan kvart, ne znam da tu dolaze ikakvi mafijaši ili opasni tipovi. Znam samo da je bio sa svima dobar, svi su ga voljeli", zaključuje.