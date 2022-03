Jutros oko osam sati u Pločama se dogodilo dvostruko ubojstvo. Kako je pisao Dubrovački dnevnik, žrtve su muškarac u srednjim godinama i maloljetnik.

Kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, u ovom slučaju je kao počinitelj osumnjičen M.R., a žrtva je njegov brat, 52-godišnji Mitar Radulović te sin osumnjičenikovog susjeda, 16-godišnji M.A. Žrtve su ubijene na dvije različite lokacije iz vatrenog oružja. Prema neslužbenim informacijama, prvo je ubijen maloljetnik, a potom i brat osumnjičenog iz više hitaca. Dogodilo se to na javnom mjestu, što je izazvalo paniku očevidaca.

Očevici vjeruju da je u Opuzenu tražio treću žrtvu?

Dubrovački dnevnik doznaje kako je maloljetna žrtva ubijena u blizini crkve u samom centru Ploča, dok je Mitar Radulović ubijen pored svog privatnog deponija u industrijskom dijelu grada. Inače, on se bavio sekundarnim sirovinama. Osumnjičeni Milenko Radulović je uhićen u Opuzenu, a mještani tvrde kako vjeruju da je tamo tražio još jednu osobu. No, nema službene potvrde takve informacije.

Braća su bili branitelji veterani, a o ubijenom Raduloviću pisao je prije nekoliko godina lokalni portal Rogotin nazvavši ga "pločanskim kraljem željeza i dobrim duhom grada".

Dobri duh Ploča

"Mitar Radulović, jedan je od onih „malih“ ljudi koji je svoje sugrađane odavno navikao da na njega mogu računati kad god im zatreba. Općepoznat je u gradu zbog posla kojim se bavi, a Pločani njegove usluge traže svakodnevno. Mitar sakuplja željezo i stari papir i zbog toga, vozeći svoja već legendarna kolica, svakoga dana propješači najmanje deset kilometara kroz gradske ulice, penje se na katove pločanskih zgrada i deponira željezo i papir u improviziranome skladištu na mjestu bivših lučkih baraka, čekajući povoljnu cijenu da bi ih prodao u Jadransirovinu. Skladište mu je trenutačno prepuno starih frižidera, kada, špakera, televizora, strojeva za pranje rublja, kompjutera, bojlera, bicikala, bačava i raznih željeznih predmeta. Zovu ga „Kralj željeza“, jer je potpuno očistio gradske ulice od željeznoga i sličnog otpada", pisao je portal Rogotin prije dvije godine.



U Domovinskom ratu borio se gotovo četiri godine, Početkom rata je bio pripadnik Četvrte gardijske brigade, a nakon toga priključio se neretvanskoj 116. brigadi HV-a. Prošao je brojna bojišta od Dubrovnika do Maslenice i bezbroj puta se izlagao smrtnoj opasnosti.

Pločani su znali da je ubojica M.R. u sukobu sa obitelji ubijenog dječaka, piše Dubrovački vjesnik. Zbog tih je razmirica često intervenirala i policija jer je M.R. izazivao nered. Otac ubijenog dječaka je čak i zaizdao prozor koji je gledao na stan ubojice kako bi se ogradio od njega. Svađe su se nastavile i kad se odselio na drugi kraj Ploča te mu je M.R. i dlaje prijetio jer su oni bili dobri sa bratom ubojice koji je sada također ubijen.

'Umro nam je pred očima'

Višegodišnje svađe kulminirale su stravičnim ubojstvom u petak ujutro nešto prije osam sati.Milenko je najprije ubio brata Mitra na deponiju starog željeza, gdje je ovaj ostavljao sakupljeni otpad. Ispalio je u žrtvu više hitaca. Kažu da ga je onako izmrcvarenog na podu dokrajčio metkom u glavu ispaljenim iz blizine. Usmrtio ga je puškom, pretpostavljaju sačmaricom, piše Dubrovački vjesnik. Tada je krenuo tražiti dječaka, znajući da svako jutro ide u školu u isto vrijeme.

Ubojica je parkirao svoj Yugo 45 blizu mjesta gdje je ubio dječaka, a neki su primjetili da nosi šarenu krpu ispod koje je nešto virilo, ali nikom nije padalo na pamet da se radi o oružju.

"Ništa me ne pitajte. Ne znam na kojem sam djelu zemlje. Ja jadna pomislila da netko slavi nije mi bilo na kraj pameti da netko nekoga ubija a još manje dijete od šesnaest godina. Ovdje djeca prolaze u školu uvijek se čuje neki žamor, ali ovaj put nisam čula ništa takvo", rekla je svjedokinja događaja za Dubrovački vjesnik.

"Ja sa šalicom kave izletila vani. Kad ono imaš šta i vidjeti. Dijete leži. A susjeda jedna govori "momak šta je momak šta je", ali on ne odgovara. Ja se primaknula on nepomično leži na podu. Krv mu ispod glave. Zatvorene mu oči. Mi oko njega a on u jednom trenutku otvori oči i to je bio kraj", rekla je gospođa. "Umro nam je pred očima".

Drugi svjedok kazao je za Dubrovački dnevnik kako je "bilo pitanje dana kada će nekog ubiti".