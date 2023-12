U tučnjavi koja se utorak rano ujutro dogodila u centru Splita, ispred jednog noćnog kluba, ozlijeđene su dvije osobe, piše Danas.hr.

U splitsku bolnicu prevezene su s ozljedama nanesenim oštrim predmetom. Žena (37) zadobila je lakše ozljede, reznu ranu u predjelu šake i prstiju ruke te je puštena na kućnu njegu, a 29-godišnji muškarac uboden je u područje prsiju, Izvan je životne opasnosti, ali je zadržan u bolnici, na odjelu kirurgije.

Policija je pronašla sumnjivca

Uhićena su dvojica muškaraca. Policija je izvijestila da će jednog kazneno prijaviti i to za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju.

O svemu se oglasio i vlasnik kluba Marin Kelez.

"Mi smo najstariji klub u gradu koji je uvijek bio jedan od najsigurnijih klubova. Vrlo, vrlo malo u cijelom svom djelovanju je bilo problema", rekao je Kelez i pojasnio da je bio nekakav sukob unutar kluba.

"Osoblje je to prepoznalo i izbacilo ih van. Nikakve masovne tuče nije bilo. To su bila dva momka koje nisam ni vidio jer ja nisam bio tu", rekao je vlasnik i pojasnio kako je on usput i DJ pa ne prati to ali osoblje je reagiralo.

