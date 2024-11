Iz čiste dosade obukao fantomku i otišao bušiti gume autima u kvartu. Osuđen je

Muškarac (48) iz Zagreba jedno je jutro izbušio gume na čak osam vozila parkiranih u Grmoščici desnoj i Grmoščici lijevoj zbog čega je pravomoćno osuđen.

Svjedoci koji su ga vidjeli kazali su da je imao fantomku. Jedan od vlasnika automobila uga je "uhvatio s rukama u pekmezu" te ga je prepoznao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kolega i ja smo odmah išli pred kuću gdje živi. Bio je u dvorištu i skidao ruksak. Pitao sam ga zašto mi je to uradio, a on mi je odgovorio da to nije meni napravio. Na glavi je imao fantomku koja je bila podignuta prema gore te sam mu jasno vidio lice", posvjedočio je vlasnik jednog automobila koji se našao na meti, prenosi Danica.

Sve se dogodilo u svibnju 2022. godine kada je u cik zore, između 3 i 4 sata krenuo u svoj pohod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otac mu pokušao dati lažni alibi

Nožem se okomio na sedam automobila, a marku nije birao - od Hyundaija, preko Mercedesa do BMW-a. Isto je pokušao i na jednom kamionu čiju gumu nije uspio probušiti, ali ju je oštetio. Vlasnicima, među kojima je i poznati TV voditelj, nanio je štetu od otprilike 2600 eura.

Počinitelj se na sudu branio da to nije učinio. Njegovu laž je pokušao potvrditi i njegov otac, tvrdeći da je te noći sa sinovima kartao u kući.

No, sudac im nije povjerovao te je prihvatio izjave svjedoka i snimke kamera. Na ruku mu nije išlo ni to što je pored jednog auta pronađen i nož s kojim su bušene gume.

Sud je zaključio da je gume bušio nasumično, "bez stvarnog motiva i zbog obijesti" i pravomoćno ga osudio na 10 mjeseci zatvora koji mu se zamjenjuju radom za opće dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Novi plan zagrebačke gradske uprave: Parkiranje ćemo plaćati do ponoći, ali i nedjeljom

Tekst se nastavlja ispod oglasa