U redakciju Danas.hr-a javio se Mario Perković iz Biograda koji tvrdi da je kao nezavisni kandidat napadnut u petak u Zagrebu te da mu je nepoznata osoba ukrala fascikl s potpisima građana koji su mu dali potporu da izađe na izbore.

Nosio ih je, tvrdi Perković, u Sabor kako bi predao svoju kandidacijsku listu.

"Trebao sam biti nezavisni kandidat za Sabor za IX. izbornu jedinicu. Skupio sam više od 2000 potpisa birača koji su mi dali potporu za kandidaturu i očito je nekima to smetalo s obzirom na to da su me viđali često s HDZ-om. Ranije su mi bušili i gume", tvrdi Perković.

O napadu kaže da se dogodio u Ružmarinka ulici u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta. Ispričao nam je detalje napada: "Parkirao sam u Ružmarinki, išao obaviti neke poslove te sam se vraćao prema automobilu. Otvorio sam vrata suvozačevog mjesta i netko mi je prišao s leđa i udario me u vratnu žilu. Pao sam u nesvijest. Ne znam koliko sam tako ostao ležati, nitko me nije vidio jer sam pao između dva automobila. Imao sam fascikl s potpisima oko 2000 ljudi koji su mi dali potporu za kandidaturu na izborima, napadač je to ukrao", tvrdi Perković.

Dok je govorio preko mobitela, zvučao je potreseno, govorio je isprekidano, na trenutak zastajkivao. "Užasno se osjećam, netko je odnio fascikl u kojima su podaci više od 2000 ljudi, njihova imena i prezimena, adrese, OIB-i, Katastrofa!", kaže Perković.

Javio nam se, rekao je, u trenutku kad je bio u policijskoj postaji u zagrebačkom Maksimiru rekavši da čeka dati iskaz.

Foto: Privatni album Foto: Privatni album Mario Perković javio nam se iz policije u Maksimiru dok je, tvrdi, čekao dati iskaz

Prepričao je što se dogodilo kad se probudio iz nesvijesti. "Nazvao sam prijateljicu kad sam se probudio. Ne znam jesam li bio u nesvijesti minutu-tri ili više. Kolegica je došla, kao i policija. Iz policije su mi odmah rekli da to područje nije pokriveno kamerama", tvrdi Perković. rekao nam je da osjeća vrtoglavicu, da ga boli vrat, te da osjeća i bolove u leđima.

Kaže da je se odlučio kandidirati na izborima jer želi promjene, kako u svom Biogradu, tako i u državi, naročito za mlade. Poslao nam je kasnije još jednu sliku na kojoj se vidi da ima Šancov ovratnik te je naveo da ga vode u bolnicu Sv. Duh.

Nakon što je u policiji dao iska, Marija Perković prevezli su u bolnicu Sv. Duh u Zagrebu

"Tko god je učinio ovo naći će se trag. Pravda je Božja", napisao je nakon napada na svom TikTok-u.

Razgovarali smo i s njegovom prijateljicom koja mu je i prva pritekla u pomoć.

"Dogovorila sam se s Mariom da se nađemo kratko kako bih mu dala mikrovalnu jer sam ga zamolila da je ponese mojoj majci u Biograd. Moja i Mariova pokojna majke bile su prijateljice. Ja sam bila u blizini, na Kennedyjevom trgu. Rekao je da se ide naći s nekim i da se potom vidimo", rekla nam je Iva Morožin.

Kaže, nazvao je nakon što se probudio iz nesvijesti i rekao da je napadnut s leđa. "Dodao je da su mu ukrali liste s potpisima. Zvučao je loše, a kad sam stigla i izgledao je loše. Do njega sam stigla za pet minuta, a on je sjedio na suvozačevom mjestu, vidno je bio uznemiren, jedva je disao, vrtjelo mu se u glavi, bio je crven u licu", govori nam Iva Morožin.

Potvrđuje da je Perković namjeravao danas odnijeti potpise na Markov trg. "Bila sam uz njega kad je stigla policija, nije se mogao dignuti, disati, vrtjelo mu se stalno", govori nam naša sugovornica.

I ona potvrđuje da je Perković skupio potpise ljudi i otkriva u kojima mjestima. "Uglavnom iz Biograda i Kina. I policija ga je ispitivala odakle je došao, kamo je krenuo, pitali su ga za kandidacijsku listu", govori nam Iva Morožin. U međuvremene se, govori nam, čula s mnogo ljudi u Biogradu pa i s Perkovićevim ocem. "Puno je verzija o tome tko bi ga mogao napasti", kaže naša sugovornica.

Navela je i da je u svemu bilo čudno što je nestao samo fascikl s listama potpisa koji su mu dali potporu. "Bilo je tu i drugih papira u autu, ali ništa nije nestalo. Ostao je netaknut i mobitel i njegov novčanik. Samo nema fascikla s potpisima ljudi", govori Iva Morožin.

Provjerili smo na stranicama Državnog izbornog povjerenstva (DIP) te zaista na njima stoji da je Perković kandidaturu trebao predati u 15 sati. Slaven Hojski iz DIP-a nam je rekao: "Javio nam se da ne može doći i rekli smo mu da može doći u DIP do ponoći. Ništa drugo ne znamo".

Kontaktirali smo i policiju te tražili potvrdu informacije o napadu. Kad je dobijemo, objavit ćemo je.