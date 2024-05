Više od 20 brodica izgorjelo je u velikom požaru koji je u noći na srijedu izbio u marini u Medulinu.

Policija je dojavu zaprimila u 3.55 sati, nekoliko brodica je potonulo, a požar još nije ugašen. Vatra se širi s jedne na drugu brodicu, a na mjestu događaja je petnaest vatrogasaca s četiri vozila pulske Javne vatrogasne postrojbe.

Iz Javne vatrogasne postrojbe potvrdili su nam da se požar još gasi: "Izgorjele su jahte, oko njih 15. Požar još nije pod kontrolom. Na terenu je devet vatrogasaca naše postrojbe s četiri vozila". I zapovjednik JVP Pula Edvin - Matko Juršić potvrdio nam je da je noć bila dramatična: "Izgorjelo je više od 20 brodica, jahti i jedrilica. Požar još nije ugašen, radimo na dogašivanju i 'hvatanju' brodica koje 'bježe' niz buru. Situacija je trenutačno dramatična ali noć je bila 'vesela".

Uz JVP Pula, na terenu su i vatrogasci iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Medulin koji su se pridružili s dva vozila i nekoliko vatrogasaca.

Trenutačno se radi na rastezanju brana zbog mogućeg eventualnog onečišćenja. Zapovjednik nam je dao detalje drame u noći: "Bil je gadno. Sad smo upravo imali potonuće brodice i došlo je do eksplozije u tri navrata", rekao nam je Juršić.

Foto: Mladen Kolenko

Pulski novinar i ronilac Mladen Kolenko na svom Facebooku objavio je kako su ga probudile eksplozije.

"Prvo sam pomislio da nije nešto puklo kod mene, no ni par minuta kasnije čula se i druga eksplozija, ali manjeg intenziteta. Onako bunovan digao sam se iz kreveta i s balkona vidio crni gusti dim, koji se protezao od ulaza u autokamp Medulin sve do Premanture, Pomera i dalje. Po svemu sudeći ili je eksplodirala neka plinska boca ili rezervoar na nekoj brodici u blizini. Premda se nisu čule sirene, vidjelo se da su vatrogasci na terenu u obuzdavanju vatre. Gdje, što i zašto je eksplodiralo i zapalilo se kad autokampa Medulin i lučice zasad se još ne zna. No, profesionalni vatrogasci još gase, a više ću saznati kasnije", napisao je Kolenko.

