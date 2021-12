Svađa, teške riječi, tučnjava, pa i pucanje iz pištolja. Svemu tomu svjedočili su prolaznici pokraj benzinske postaje u Đurđevcu u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Policija je danas objavila detalje sukoba, ali i otkrila kako su privedena tri sudionika tučnjave.

"Do sada poduzetim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 19./20. prosinca od 23.55 do 00.10 sati u Đurđevcu u Ulici grada Vukovara na parkiralištu benzinske postaje došlo do fizičkog sukoba između četvorice muškaraca starosti 52, 19,19 i 23 godine", priopćili su iz Policijske uprave koprivničko-križevačke..

Dodaju kako je tijekom fizičkog sukoba 52-godišnjak ispalio najmanje tri hica iz pištolja za kojeg nije imao dozvolu.

Teško ga ozlijedili

Nadalje, sumnja se da su u fizičkom sukobu trojica muškaraca 52-godišnjaku nanijeli teške tjelesne ozljede.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela osobito teške tjelesne ozljede protiv trojice osumnjičenika je podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predani su pritvorskom nadzorniku.

Policijski službenici također nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem kako bi utvrdili sve druge okolnosti koje su dovele do sukoba.