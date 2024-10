U stravičnoj nesreći na zagrebačkom rotoru poginuo vozač busa: Policija moli za pomoć

Vozač autobusa (71) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak u 5.15 sati u Novom Zagrebu u kojoj su se na raskrižju s kružnim tokom prometa Avenije Dubrovnik i Sarajevske ceste ("Rotor Zapruđe") sudarili tramvaj, autobus te nepoznati teretni automobil.

Policija moli za pomoć i da se jave oni koji svjedočili nesreći. Ako imate ikakve informacije o nesreći javite se na broj telefona 01/6530-870 ili 192.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, tramvajski promet u oba smjera bio je prekinut nakon prometne nesreće, kao i promet cestom iz Sarajevske ulice u smjeru Avenije Dubrovnik.

Iz ZET-a su nam potvrdili da je njihovog vozača u stanju šoka prevezla Hitna pomoć. Svjedok koji se zatekao u tramvaju iza "sedmice" za Jutarnji list rekao je da je vozač autobusa, nakon što ga je prednjim lijevim dijelom udario tramvaj u njegov lijevi bočni prvi kotač, ispao iz autobusa na kolnik. Kaže da je autobus nastavio dalje vožnju vrlo kratko te se zaustavio djelomično na kolniku i manjim dijelom se popeo na travnatu površinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zbog prometne nesreće u Zapruđu, tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno. Linija 6 prometuje Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretišta Heinzelova. Na relaciji Savski most - raskrižje Držićeve i Vukovarske putnike prevoze autobusi", piše na ZET-ovoj stranici.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, no vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.

POGLEDAJTE GALERIJU Ovo je mjesto teške nesreće autobusa i tramvaja. Jedna osoba stradala na licu mjesta

POGLEDAJTE VIDEO Medo iz Novog Vinodolskog nadmudrio ljude i izbjegao klopku: 'Nije ušao u kavez'

Tekst se nastavlja ispod oglasa