Policija je u razdoblju od 23. do 27. veljače na području Slavonskog Broda evidentirala dva kaznena djela prevare.

Nepoznata osoba je 23. veljače oko 22 sata platila narudžbu hrane koristeći dvije krivotvorene novčanice od 20 eura, dok je u drugom slučaju zaposlenica pekarnice primijetila novčanicu od 20 eura za koju je posumnjala da se radi o krivotvorini.

Sumnjivi natpisi na engleskom jeziku

"Prilikom pregleda novčanica u obadva slučaja je utvrđeno da se radi o tzv. filmskom novcu, a na njima je na engleskom jeziku otisnuto 'Movie money' i 'This is not legal, it is to bi used for motion props", priopćili su iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Policijski službenici nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili činjenice i pronašli počinitelje kaznenih djela. Iz policije upozoravaju građane da obrate pozornost prilikom preuzimanja novčanica te ako posumnjaju u njihovu ispravnost, nazovu policiju na broj 192.