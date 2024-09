Kablom svjetiljke ga zavezao i repetirao pištolj: 'Vratit ću se za pet minuta i BAM!'

"Spavao sam na krevetu hostelske sobe u Puli kad me oko 5.30 sati probudilo neko šuškanje. Nepoznati muškarac je kopao po mojoj torbi te sam ga pokušao spriječiti dalje da kopa dalje. Uhvatio sam ga za ruku, a on je u mene uperio pištolj te ga repetirao. S kreveta mi je zatim uzeo iPhone pa sam mu pokušao oduzeti pištolj iz ruke, ali me srušio na pod gdje mi je na leđima čvrsto zavezao ruke električnim kabelom stolne svjetiljke. Tražio me kreditnu karticu i PIN, pa sam mu dao krivi i dobio šakom u rame. Zatim mi je kazao da ako mu još jednom dam pogrešan PIN da će se vratiti za pet minuta i ‘Bam‘. Na kraju mi je nagurao čarapu u usta kako ne bih mogao dozivati pomoć", opisao je B.V.H. svoj posjet pulskom hostelu ‘Antique‘ u siječnju 2022. ističući da mu je lopov cijelo vrijeme držao uperen pištolj u njega.

Prestravljenog muškarca ostavio je u sobi u mraku, kasnije je s bankomata s njegovog računa podigao 2315 kanadskih dolara. Policija je munjevito reagirala te dohvatila V. H. (24), priučenog konobara, kojeg su uhitili pred putnicima autobusa na riječkoj Žabici. Bjegunac je posegnuo i za tehnički neispravnim pištoljem, ali policajac ga je uhvatio rukama i povukao prema podu. Svladali su 24-godišnjaka i uhitili noseći ga iz autobusa van gdje su ga polegli na pod.

Kriminalističko istraživanje se zahuktalo te su ga povezali s još nizom drugih kaznenih djela pa je slučaj, nakon podignute optužnice, dospio na Općinski sud u Puli gdje je V. H. nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog četiri razbojništva od kojih je jedno ostalo na pokušaju, tri teške krađe, prisile prema službenoj osobi, oštećenja tuđe stvari te računalne prevare. Po Rijeci je sijao strah od 14. listopada 2021. kada je zaskočio zaposlenicu kioska koja je zatvorila radno mjesto i krenula prema automobilu.

Uhvatio ju je oko vrata pa su oboje pali na tlo, a dok joj je iz ruke pokušavao uzeti mobitel ona ga je bacila pod auto pa joj je počeo pipati trbuh u potrazi za torbicom. Na kraju ju je uhvatio jednom rukom za vrat, a drugom joj ispod vilice prislonio oružje te rekao ‘Neću ti ništa ali imam pravi pištolj‘. Užasnuta žena se otimala i vikala te ga na taj način uspjela otjerati.

Na sudu je priznao ova i druga djela i iskazao žaljenje. "Kajem se i sigurno se više to neće ponoviti. Bio sam nepromišljen, živio neuredno i uživao u opojnim drogama", rekao je.

