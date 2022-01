Stožer civilne zaštite Istarske županije u četvrtak je izvijestio da je u bolnici Pula od posljedica nesretnog slučaja preminula 24-godišnja osoba zaražena koronavirusom.

"U Općoj bolnici Pula preminula je jedna covid-19 pozitivna osoba (1998. godište), od posljedica nesretnog slučaja", priopćili su.

Načelnik Stožer civilne zaštite Istarske županije, Dino Kozlevac, za N1 je potvrdio da je smrt bila posljedica nesretnog slučaja, a ne posljedica zaraze koronavirusom.

Prema dnevnom izvješću županijskog Stožera civilne zaštite, tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 625 uzoraka briseva na covid-19, potvrđeno je 256 novozaraženih osoba s istarskog područja dok se od jučer oporavilo 236 osoba.

U pulskoj Općoj bolnici Pula na liječenju se nalazi ukupno 74 pacijenta, od kojih je na Odjelu za infektologiju 61 osoba, po jedna osoba na Odjelu za psihijatriju, Odjelu za ginekologiju i Odjelu za pedijatriju, dok je u respiracijskom centru desetero osoba.

'Stanje nikako nije dobro'

"Stanje nikako nije dobro, to se mora konstatirati. Brojke se ne smanjuju, procijepljenost je takva da je još uvijek nedovoljna za miran suživot s virusom. S druge strane, pojedine europske zemlje, pogotovo one koje su Hrvatskoj izravna turistička konkurencija, procijepljene su i do 90 posto. Ta činjenica je potencijalno vrlo velika opasnost za predstojeću turističku sezonu", istaknuo je Kozlevac dodavši kako lanjska situacija nije usporediva s ovogodišnjom.

"Lani smo mi na neki način bili lideri, a sada se situacija značajno promijenila. Zato mislim da je krajnje vrijeme za opću mobilizaciju vlasti, politike, turističkog, ali i cijelog gospodarskog sektora, gradova i općina. Svi resursi trebaju biti maksimalno angažirani", zaključio je Kozlevac.