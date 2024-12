Šestero Hrvata ozlijeđeno u masovnoj tučnjavi: 'Imali su nas namjeru masakrirati'

Težak incident dogodio se u subotu navečer u slovenskom Krvavcu kada su se u hotelu sukobile dvije skupine uslijed čega je ozlijeđeno šest Hrvata.

Jedno društvo u hotelu je slavilo rođendan, dok je druga, pretežno hrvatska grupa, uživala na plaži u team buildingu, piše 24ur. Mladići iz te grupe navodno su bili pozvani na proslavu rođendana, ali ubrzo je izbila svađa koja je prerasla u brutalnu tučnjavu iz koje su pojedinci izašli krvavih i unakaženih lica a na podu su bile razbijene boce.

Ispričao je to za 24ur potreseni Hrvat, sudionik tručnjave, koji se pita, je li slovenska policija na terenu učinila sve što je trebala u ovom slučaju.

"Imali su nas namjeru masakrirati", rekao je mladić iz Hrvatske dodajući kako ni danas ne zna zbog čega je tučnjava počela. "Tukli su mene i mog šefa", objasnio je dodajući kako se oko njega odjednom našlo pet mladića. "Pao sam na pod, tukli su me, udarali su me, a i mog šefa. Zavukao sam se ispod stolova, pa sam ustao i opet su me tukli šakama po ustima, po glavi, sav sam u modricama", dodao je.

“Policija ih nije uhvatila, svi su bili u hotelu, otišli su spavati kao da se ništa nije dogodilo”, nastavio je mladić pitajući se, zbog čega policija nije napravila alkotest i izdala uhidbeni nalog.

Najviše ga je šokiralo to što napadači nisu odustajali: "On (šef, op. a) je ipak uspio izaći van, gdje su vani nastavili masakr dok je on bio u nesvijesti. Nije nikoga tukao, bio je u nesvijesti, ležao je na zemlji i nastavili su."

Policija je za medij potvrdila da još uvijek prikuplja informacije temeljem čega će utvrditi je li počinjeno kazneno djelo, a ravnatelj Doma zdravlja Kamnik, Sašo Rebolj, potrdio je da su na teren izašle i hitne službe te da je najmanje šest osoba iz Hrvatske je ozlijeđeno. Navodno su imali ozljede na nosu, rane na glavi, rukama i posjekotine.

Vlasnik objekta RTC Krvavec u kojem je došlo do tučnjave za 24ur je rekao da se radilo o dvije privatne zabave. Neslužbeno, jedna je bila povodom proslave 18. rođendana njegove unuke.

