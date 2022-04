Na terasi konobe u Povljima dogodio se sukob dva muškarca. Na Prekršajnom sudu u Supetru, 46-godišnji Splićanin kažnjen je sa 750 kuna, dok je 25-godišnji Bračanin koji je kuhar u toj konobi, dobio blažu kaznu, piše Slobodna Dalmacija.

Utvrđeno je kako su njih dvojica u lipnju 2019. godine oko 1.30, u Povljima, u bašti jedne konobe tučnjavom narušavali javni red i mir. Splićanin je vrijeđao Bračanina riječima da je glup te ga udario pivskom bocom u glavu, nakon čega je ovaj udario njega dva puta šakom. Na sudu se pojavio samo Bračanin dok se Splićanin nije odazvao pozivu da iznese obranu.

Počeo ga vrijeđati i udario ga bocom u glavu

"Nisam kriv, postupao sam u nužnoj obrani. Bio sam u konobi gdje sam radio kao kuhar te sam na završetku radnog vremena sjeo na terasu u društvu s konobarom gdje smo večerali.

U jednom trenutku je kao gost došao Splićanin i naručio bocu pive koju mu je konobar donio. Rekli smo mu da zatvaramo i da plati, popije pivu i otiđe. On me počeo vrijeđati govoreći mi da sam glup i udario me punom pivskom bocom u glavu u sljepoočnicu.

Nisam odmah reagirao, a on je naručio drugu pivu i rekao da će platiti obje i otići. Kad mu je konobar donio drugu pivu, vidjelo se da ne želi otići, i da ne želi platiti. Konobar i ja smo ga ponovno zamolili da otiđe, ali on se počeo njihati i prijetiti mi da će me ubiti jer ga ne smijem tjerati.

Gost i kuhar proglašeni krivim

Onda se ponovno s tom pivskom bocom u ruci zaletio prema meni, ja sam se izmakao i onda sam ga je refleksno udario dva puta šakom u glavu. Nije točno da sam ga je gađao pepeljarom i tanjurom", izjavio je Bračanin.

Sve je to na sudu potvrdio konobar koji je posvjedočio da je kuhar krvario kada ga je agresivni gost udario bocom u glavu te mu je on dodao ubrus i zaustavio krv. Kada je kuhar udario gosta braneći se, ovaj je pao preko zidića.

Pozvali su Hitnu pomoć i policiju, a konobar je kazao kako kuhar nije gađao Splićanina posuđem. Nakon što su gost i kuhar proglašeni krivim, prvom je određeno 750 kuna kazne i 300 kuna sudskih troškova.

Kuharu je određeno 306 kuna kazne jer je sudjelovao u tučnjavi, ali je uračunato da je bio izazvan u sukob i napadnut. Svojim je dolaskom na sud ubrzao postupak te je stoga i oslobođen plaćanja sudskih troškova.