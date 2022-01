Prošle subote iza ponoći tri djevojke potukle su se u središnjem parku u Bjelovaru dok ih je stotinjak ljudi promatralo i navijalo, a mnogi su ih snimali mobitelima, piše MojPortal.hr koji je u posjedu snimke tučnjave, ali istu nije objavio jer se radi o malodobnim djevojkama.

Na koncu je jedna savjesna djevojka razdvojila tri sukobljene, a čitav skandalozni događaj kasnije je opisala u jednoj grupi na Facebooku.

'I dalje ta masa ide za nama i smije se'

"Večeras nešto malo nakon ponoći idem sa jos dvije prijateljice prema autu koji je bio parkiran preko puta Cafe Bara Relax i vidim u parku pored kioska se skupila velika skupina mladih, od kojih je većina bilo maloljetno i čuje se galama. Vidim svi nešto snimaju. Odemo do jedne cure koja nije htjela sudjelovati u tome i kaže ona: "Neke cure se tuku." Mi stale, gledamo se, jel mi to dobro čujemo, cure se tuku, a 100-tinjak ljudi sve to gleda i snima? Stojimo mi tu i ne znamo što da radimo. Ja vadim mobitel, tipkam 192 kad u tom trenutku vidim jednu od mojih prijateljica kako trči među tu gomilu mladih i ide razdvajati djevojke, napisala je djevojka u uvodu.

Kada je dotrčala do mjesta događaja zatekla je, kako kaže, šokantan prizor.

''Tri cure se vuku po podu i čupaju jednu curu za kosu. Izvučemo sa strane frendicu i tu curu, izoliramo ih, cura vidno uznemirena, plače, pokušavamo ju smirit, ali ne ide. Odvučemo ju skroz gore kod paviljona, maknemo ju od te mase neodgojenih, bezobraznih mladih, i dalje ju pokušavamo smirit, okrenemo se i vidimo da te iste cure, čiji izgled i odijevanje bolje da i ne komentiram, idu za nama i i dalje verbalno napadaju djevojku koju smo maknule od njih i i dalje ta masa mladih ide za nama i smije se. Njih to zabavlja.''

Skandalozna reakcija policajaca

Djevojka je posebno bila zatečena time što je mnogo ljudi promatralo tučnjavu djevojaka i zabavljalo se.

''Nisam ja puno starija od svih tih ljudi koji su tamo bili. U svoj toj gomili primjetila sam i neke dečke koji su tek godinu ili dvije mladi od mene i oni su to gledali i smijali se. Ajde, cure su se potukle, što je povod svade, ne znam, izgubiš živce i potučes se, ali da sva ta gomila djece sve to gleda i snima, to ne mogu shvatiti. Uspjeli smo maknuti curu od svih njih, malo se uspjela smiriti. Bili smo s njom sve dok se nije smirila i dok nije došao neki njezin prijatelj. I ajde, idemo mi kući, idemo prema autu i baš ispred Relaxa, sretnemo jedno 5/6 policajaca i idemo mi do njih i direktno ih pitamo gdje ste bili prije jedno pola sata. Ispričamo šta se desilo, kažemo da je par cura tuklo jednu curu, ostala gomila gledala i snimala, kaže prijateljica ubili bi tu curu da ih nismo razdvojili, a najjači komentar jednog od starijih policajaca na to je bio: "Je li cura sada na Boriku?", misleći na groblje Borik. Kažem ja nemojte biti toliko ironični, drugi policajac mi govori: "ajte vi cure doma spat."

Mi nastavljamo inzistirati na tome da ispričamo priču što se dogodilo, on inzistira da idemo doma spavati. Jedan od policajaca je postavio pametno pitanje: " Zašto niste zvali policiju?". Rekoh jel da zovem Vas i čekam pola sata da dodete, tko zna što bi do tada bilo s curom ili da idem smirivat situaciju tamo? Na to je komentar jedne od gospođe koja je s njima bila bio: "Mogle ste i vi dobiti batine." Ignoriramo mi to i nastavljamo dalje pričati što se dogodilo, ali oni ignoriraju nas i odu kao da nista nije bilo'', opisala je djevojka ponoćni događaj u Bjelovaru na Facebooku.

Na koncu je poručila: ''Sramota za sve one koji su to gledali i podržali!!!"