Tragični događaj, kakav se na sisačkom području ne pamti, dogodio se u sisačkom naselju Kanak. U večernjim satima rastrojeni 58-godišnji muškarac je iz 'papovke' otvorio paljbu uslijed čega je ubio 45-godišnjakinju i ranio četiri osobe.

Brzom intervencijom policije, 58-godišnji počinitelj, hrvatski državljanin i hrvatski branitelj, uhićen je u 0.50 sati i priveden u prostorije policije.

Počinitelj je zapalio i dvije kuće, a u velikom su požaru dvije kuće i jedan automobil u cijelosti izgorjeli, a jedan objekt i automobil djelomično.

Stanovnici ni dan nakon tragedije ne mogu doći k sebi od šoka. "Tukao sam se s njim. Mlatio me kundakom i ciglom, no oteo sam mu pušku", opisuje dramatične trenutke teško ozlijeđeni Tomislav Goronja u razgovoru za 24 sata.

Pukim čudom ostao je živ, a pomahnitali napadač zapalio mu je kuću prije nego što je pobjegao. Tomislav je ostao sa slomljenom rukom te ga je Hitna pomoć, s drugim ranjenim susjedima, prevezla do Opće bolnice Sisak.

Ranjena mu majka

Među ranjenima je i Tomislavova majka koja je, kako su mu rekli pogođena sačmom.

Upravo ju je on spasio od smrti i pomahnitalog susjeda. Nesretna žena bila je radila u vrtu. Pala je kao pokošena. Sin ju je uzeo pod ruku te ju je, kroz visoku travu i grmlje, izbavio sve do druge ulice i susjeda koji su se od metaka skrivali u kući, piše 24 sata.

"Tomo je ostao s nama neko vrijeme i rekao je da ide nazad. Molili smo ga da ne ide, da čuva glavu, a ne kuću, no otišao je. Čuli smo da ga je tukao ciglama prije nego što mu je spalio dom", ispričala je jedna susjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Šokantna svjedočanstva mještana: 'Krenuo sam po djecu, bila su par kuća od njega. Vidim - kuće u plamenu…'

Dodaje kako je potom došao u njihovo dvorište i u zadnji tren mu je blokirala vrata da ne može ući u kuću. Objašnjava da u tom trenutku nije imao pušku, a primijetila je i da su mu ruke krvave.

"Tomo je ostao s nama neko vrijeme i rekao je da ide nazad. Molili smo ga da ne ide, da čuva glavu, a ne kuću, no otišao je. Čuli smo da ga je tukao ciglama prije nego što mu je spalio dom", izjavio je suprug.

'Kao u filmovima'

Zoran živi u istoj ulici kao i ubojica, no u trenutku suludog pohoda nije bio kod kuće, nego se taman vraćao doma.

"Krenuo sam prema kući i stao na ulici. Vidio je moj auto, no nastavio je dalje paliti kuće. Uletio sam pješice te me odmah zaustavila policija. Rekli su mi, ako nema nikog od stanara, da bježim da i mene ne upuca. Ušao sam u auto kad su počele eksplozije, kao u nekim filmovima. Iz auta, koji do tada nije gorio, sukljala je vatra", opisuje Zoran.

POGLEDAJTE VIDEO: Detalji krvavog pohoda u Sisku: 'Očito se namjerio na prve susjede, smetalo mu je turiranje auta…'

Čim je rastrojeni muškarac pobjegao u polje, za njim je krenula velika potjera. Patrolama su se ubrzo priključiti svi raspoloživi interventni policajci. Blokirali su grad i okolicu te na kraju uhitili ubojicu nekoliko kilometara dalje, u Ulici kneza Domagoja. Navodno mu ondje živi član obitelji te se pokušao skriti u podrumu zgrade na broju 11.

"Bježite, ljudi, bomba", vikali su policajci prije nego što su ga svladali. Njih 20 stjeralo ga je uz rub zgrade i ulaz u podrum na broju 11.

"Nešto je imao kod sebe i ostavio je to tu uz rub kad su ga ulovili. Doslovno su ga odvukli preko ceste. Odmah za tim policajcima stigli su i drugi te ovdje navukli pancirke. Jedan je hodao s puškom", rekla je svjedokinja uhićenja za 24 sata.