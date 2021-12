Na novom popisu 62 najtraženijih europskih kriminalaca, kojeg je objavio Europol, nalaze se i trojica hrvatskih državljana. Potraga za njima se nastavlja u okviru kampanje EU Most Wanted 2021, koju je pokrenula Europska mreža timova za aktivno traženje bjegunaca ENFAST uz aktivnu podršku Europola. U akciji sudjeluju sve države članice. Slobodna Dalmacija istražila je kriminalne dosjee trojice hrvatskih bjegunaca.

Marko Nikolić: Pomaganje u ubojstvu Vjeke Sliška

Marko Nikolić, poznatiji kao Markoni, ali i Marko Antunović, osuđen je 2018. na 12 godina zatvora zbog jednog od najpoznatijih zločina u zagrebačkom krim-miljeu. On je, naime, 2001. pomagao belgijskom plaćeniku Jamesu Capiauu u atentatu na "kralja poker aparata", Vjeku Sliška. On je ubijen usred dana na Cvjetnom trgu u Centru Zagreba. Nikolić ga je čekao sjedeći u kafiću, a kad ga je opazio dojavio je to Capiauu te pobjegao s mjesta zločina.

Nikolić je na prvom suđenju dobio 30 godina zatvora, dok je na drugom oslobođen krivnje. No, u posljednjem sudskom postupku njegova je krivnja ponovno dokazana, zbog čega je osuđen na 12 godina. Svi procesi su se odvijali u njegovoj odsutnosti, jer je bjeguncem postao praktički od dana zločina. Nagađalo se da je pobjegao u Južnu Ameriku.

Milan Nikolić: Ubojstvo prijatelja iz koristoljublja

Njegov prezimenjak, Milan Nikolić je 45-godišnjak iz Makarske koji je 2010. osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva lokalnog biznismena Gojka Vujčića, s kojim je bio u dobrim poslovnim i prijateljskim odnosima.

On i njegov pomagač ispalili su 2005. godine tri hica u Vujčića, za kojeg su prethodno doznali kada i gdje će se pojaviti s većom količinom novca. Barem 15.000 kuna su podijelili među sobom te Vujčićevo truplo bacili s litice, a odjeću u more.

Nikolić je od ubojstva do početka suđena već proveo maksimalnih pet godina u istražnom zatvoru, zbog čega je pušten da se brani sa slobode. Nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu, Nikolić zbog svog maksimalnog boravka u pritvoru nije mogao biti ponovno pritvoren, već je morao čekati rješenje za izdržavanje kazne. Kad ga je dobio, odlučio je pobjeći - policajci ga nisu našli na prijavljenoj adresi, a njegova majka im je rekla da ne zna gdje je.

Josip Mihajlović: Pokušaj ubojstva taksista

Zagrepčanin Josip Mihajlović je u bijegu od sredine srpnja 2019., kad je s pomagačem Marijom Barišićem iz Mokošice pokušao ubiti 30-godišnjeg dubrovačkog taksista Antuna Christiana M., s kojim se posvađao za vrijeme vožnje. Osuđen je u odsutnosti na šest godina zatvora.

Tijekom svađe s taksistom obojica su bila naoružana; Mihajlović pištoljem, a Barišić nožem. Taksist je uspio pobjeći, no dvojac ga je pratio. U jednom trenutku Mihajlović je sasuo cijeli spremnik u taksista, koji je prošao s prostrijelnim ranama desne potkoljenice i lijeve natkoljenice.

Iako je Barišić, koji je u međuvremenu uhićen u Neumu, na sudu tvrdio da nije poticao Mihajlovića da zapuca, taksist je posvjedočio da mu je ovaj prijetio godinu dana ranije. Te ga je večeri, tvrdio je taksist, Barišić dočekao i zaletio se prema njemu s naoružanim prijateljem. Tu su priču potkrijepile i snimke nadzornih kamera.

Apel MUP-a

Iz Ministarstva unutarnjih poslova apeliraju na građane da pomoću stranice Europola dojave sve informacije o bjeguncima. Svaka pomoć koju pruže, dodaju, mogla bi biti ključna za njihovo uhićenje.