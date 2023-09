Zbog ubojstva Domagoja Novoselnika 2011. na Hvaru u ponedjeljak je na splitskom sudu na 7 godina zatvora osuđen Matija Franc (27), koji je u vrijeme zločina bio maloljetan, dok je njegova ujna i žrtvina supruga, Slađana Novoselnik (40), zbog poticanja s neizravnom namjerom kažnjena s 4 godine i 10 mjeseci.

Ubo g nožem dok je bio u gostima

Domagoj Novoselnik je ubijen 30. srpnja 2011. godine u obiteljskoj kući na Hvaru kada mu je dok je gledao televiziju nećak, koji se kod njega nalazio u gostima, zadao ubodnu ranu nožem u grudi duboku 17 centimetara.

Matija Franc se nije pojavio na objavi presude, a s obzirom na visinu kazne određen mu je istražni zatvor. On je u vrijeme ubojstva bio u ljubavnoj vezi sa svojom ujnom Slađanom Novoselnik. U početku su policiji sve pokušali prikazati kao samoubojstvo, no otkrilo se da su bili u vezi i to od 15. godine danas osuđenog Matije Franca.

Ovo je treća u nizu presuda izrečenih u ovom slučaju u posljednjih 12 godina. Prvotno je Franc bio osuđen na deset godina maloljetničkog zatvora, a njegova ujna na 22 godine, dok je na drugom suđenju nećaku kazna smanjena na osam godina, a Slađana Novoselnik je tada bila oslobođena.

Obje presude je ukinuo Vrhovni sud, a treće je suđenje, zatvoreno za javnost, počelo u rujnu 2021.