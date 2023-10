U četvrtak ujutro, nažalost, zabilježen je tragičan događaj kod jezera u Zaprešiću, gdje su nepoznate osobe upucale dva psa.

Zagrebačka policija je potvrdila da su psi pronađeni mrtvi oko 8.30 te da se trenutno istražuju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i uzrok njihove smrti.

Kako bi utvrdili uzrok smrti, tijela životinja su odvezena na obdukciju.

Povodom incidenta oglasila se i Udruga S-pas te je podijelila srcedrapajuću vijest putem svoje Facebook stranice: "Danas je umro Egon. Umrla je i njegova pseća sestra. Upucani su. Tamo gdje su šetali svaki dan. Trebala je bit jutarnja šetnja, a zavila nas je sve u crno. Zajarki (bager) ne puštajte pse tamo. Očevid traje, hvala policajcu sa srcem, hvala Arijani što je nesebično otkazala sve i tražila ih, hvala Holdi što si doletio s ekipom. Nažalost, prekasno za sve. Obratit ću ti se, Kristina, s moja. Jer su tebi obitelj kao i meni, želim ti da nađeš snage i smogneš izgurati ovu bol i gubitak. A tebi govno koje imaš ime i prezime, želim(o) da ti život vrati isto mjerom. Šapice, neizmjerno mi je žao, nepravedno su vam danas stali životi, nećete biti zaboravljeni".

Gloria Malin, predsjednica Udruge, izjavila je da je vlasnica pasa, zbog šoka i tuge, trenutno nesposobna za razgovor.

"Pred očima su joj ubijena oba psa, ljudi su je jedva odveli doma, pod tabletama je. Jedan je uginuo na licu mjesta, a drugi nešto kasnije. Sumnjamo tko je to učinio, ali zbog istrage još ništa ne smijemo govoriti. Vidi se da su psi namjerno upucani, ne znam što reći o tom monstrumu", rekla je Malin.

Vlasnica se kasnije također oglasila u objavi: "Pucanj, pucanj, cvilež psa i treći pucanj. Na taj način mi je danas oduzeta obitelj. Nije svima jasno i uopće ne mora biti, ali svojim psima dugujem neizmjernu zahvalnost kao članovima obitelji. Izvukli su me iz stanja koja su većini ljudi nezamisliva. Spasili su me kad mi je to bilo najpotrebnije. Dali su mi neizmjernu ljubav i povjerenje. Nikad neću zaboraviti današnje pucnjeve i plakanje Sebastijana. Tri hica, dva psa. Četvrtak ujutro. Psi su umrli na puteljku gdje prolaze ljudi. Moji psi bili vezani ili ne - usmrćeni su na području gdje hodam i ja. Ja kao i drugi ljudi sa psima i djecom. Početak šumice preko potoka. Tko može dva psa naciljati i ubiti jednim hicem ako nije profesionalac? Sretno preko duge, najdraži moji. Nikad nećete biti zaboravljeni. Niti svi oni koji su okončali poput vas. Volim vas i uvijek ću vas voljeti. Falite do neba i natrag", napisala je.

