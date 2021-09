Protekle nedjelje, 12. rujna, na otoku Krku pronađena je žena srednjih godina s lakšim tjelesnim ozljedama koja se ne sjeća svog imena. Iako je Policijska uprava Primorsko-goranska tražila pomoć građana kako bi otkrili njen identitet, to još uvijek nije urodilo plodom.

Ipak, ovaj je slučaj privukao pažnju britanskih medija. Razlog tomu je što žena starosti oko 60 godina savršeno govori engleski jezik.

Na nepristupačnom terenu

Daily Mail piše kako ju je uočio ribar na stijenama, uz vrlo nepristupačni dio obale. Kako bi je spasili, angažirano je 14 osoba, koji su četverociklima ili pješice uspjeli doći do nje preko vrlo oštrog kamenja. Dodaju kako su policijski službenici izjavili kako kod sebe nije imala nikakve dokumente ili mobitel.

The Sun prenosi izjave žitelja otoka koji se pitaju kako je žena uopće tamo završila. Tvrde da ondje gotovo i nema života, osim ponekog vepra ili medvjeda koji doplivaju do obale. Dodaju da je potrebna izuzetna snaga da bi se uopće došlo do tog dijela obale.

Sličan slučaj i u Engleskoj

Ženi je nakon pronalaska pružena liječnička pomoć. Bila je odjevena u tamnoplavu majicu na bijele pruge s kapuljačom, crne hlače, tenisice i platnenu kapu-šešir roza boje. Visoka je 165 centimetara i srednje je tjelesne građe. Ima plavu kosu do ramena i plave oči.

Britanski mediji podsjetili su na sličan slučaj koji se dogodio na Otoku. Na otočiću Sheppey u Kentu je 2005. pronađen muškarac u natopljenom odijelu i kravati. Tjednima je šutio, pa su ga smjestili u psihijatrijsku ustanovu, gdje je nacrtao ogroman klavir. Tek nakon nekog vremena su otkrili da se radi o 27-godišnjem Nijemcu Andreasu Grasslu, kojeg su vratili obitelji u Bavarsku.