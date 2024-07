Muškarac koji je danas u Daruvaru ubio svoju majku i četiri štićenika Doma za starije te ranio još nekoliko ljudi, od ranije je poznat policiji.

Krešimir Pahoki (51) umirovljeni je vojni policajac kojeg je 1996. godine Franjo Tuđman odlikovao Spomenicom domovinske zahvalnosti koja se dodjeljuje hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nakon masakra, Pahoki se zaputio u kafić gdje ga je uhitila policija, nakon što je ubio vlastitu majku, štićenike i zaposlenike doma.

Kako neslužbeno doznaje Mojportal, Pahoki je, kao i gotovo svakog dana posljednih deset godina, neposredno prije počinjenja masakra sjedio ispred trgovine u Donjem Daruvaru i pio pivo. U jednom trenutku došao je iza vatrogasnog doma te zamolio domara da njega i još jednog prijatelja odveze do grada. Domar mu je rekao da ne može jer ima posla.

"Mislio sam da treba do bankomata ili nešto slično. Na pamet mi nije padalo da namjerava napraviti takvo nešto. I onda čujem ovo. Ne znam što bih vam rekao, u šoku sam!" rekao je domar.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Krešimirova majka je navodno već 10 godina smještena u Domu za starije i nemoćne Vianey u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru. Portal neslužbeno doznaje da je Krešimir prvo došao do kafića gdje je naručio piće te počastio goste koji su tamo bili prisutni. Navodno je bio potpuno miran kada je rekao: "Idem nešto obaviti". Nitko nije mogao ni pomišljati da će uslijediti nezapamćena tragedija.

Krešimir je došao do doma, ušao i počeo pucati. Ubio je svoju majku, još dvoje korisnika i jednog njegovatelja te ranio više ljudi. Nakon toga je mirno izašao na ulicu i vratio se do kafića gdje je, očito, odlučio pričekati policiju koja je ubrzo stigla i uhitila ga.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Policiji je Pahoki poznat od ranije. Njegovi poznanici za Mojportal su rekli da je prije mjesec dana bacio poznanika na stepenice na kojima su se nalazile boce. Muškarac je zbog težine ozljeda vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u bjelovarsku Opću bolnicu i na koncu je završio na abdominalnoj kirurgiji. Navodno mu je prije toga držao pištolj u ustima.

"Prije je to bio ok dečko, bio je vojni policajac na službi u Zagrebu. No, kada je otišao u mirovinu, alkohol je očito učinio svoje", rekao je jedan Daruvarčanin.

Tijek događaja nakon masakra koji je potresao Daruvar možete pratiti OVDJE.