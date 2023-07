U današnjoj akciji USKOK-a i policije uhićen je bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić. On je bio prvi čovjek grada od 2017. do 2021. godine, no njegov je mandat obilježila još jedna afera za koju je u travnju ove godine i osuđen.

Naime, USKOK je, nakon provedene istrage, u rujnu 2021. pred osječkim Županijskom sudom podigao optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika i saborskog zastupnika HDZ-a Darka Puljašića te njegova zamjenika Marija Pilona zbog sumnje u trgovanje utjecajem u namještanju natječaja za energetsku obnovu u Požegi. Gotovo dvije godine poslije stigla je presuda u ovom slučaju.

Puljašić je tako u travnju ove godine zbog trgovine utjecajem osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 14 mjeseci zatvora, od čega šest mora provesti u zatvoru dok mu se ostatak mijenja uvjetnom uz rok kušnje od dvije godine. U tom je postupku osuđen i njegov zamjenik Mario Pilon.

Oni su bili optuženi da su tijekom siječnja 2020. zatražili od direktora požeškog poduzeća Komunalac, Josipa Viteza, da pogoduje točno određenim izvođačima za izradu energetskih certifikata i glavnih projekata za energetsku obnovu stambenih zgrada kojima upravlja ta tvrtka.

Optuženi i policajci

Prije godinu dana USKOK je podigao optužnicu protiv Puljašića te dvojice policajaca koje je navodno poticao da mu odaju podatke iz istrage u kojoj ga se sumnjičilo za namještanje natječaja.

Ne otkrivajući identitete Uskok je tada izvijestio da su optužnicom uz Puljašića, optuženog za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, obuhvaćeni prvookrivljeni službenik Policijske uprave požeško-slavonske i drugookrivljeni voditelj službe zajedničkih i upravnih poslova u toj upravi.

Uskok navodi da je toj policijskoj upravi bilo povjereno provođenje izvida u povodu sumnji da su Puljašić i njegov zamjenik Mario Pilon od direktora lokalne tvrtke Komunalac Požega tražili da u postupku nabave usluga za projekte energetske obnove više stambenih zgrada pogoduje točno određenim projektantima.