Muškarac čije je beživotno tijelo u srijedu popodne isplivalo ispred Motonautičkog kluba Neptun u Osijeku, nestali je kanuist, 30-godišnji Josip G. On je posljednji put viđen u subotu popodne kada je nestao u Dravi, javlja Jutarnji. Ronioci su za njim tragali dva dana, no naposljetku su odustali.

On je s nekolicinom prijatelja u tri kanuo kanio otploviti do Aljmaša, gdje su u vikendici trebali održati momačku večer. Bio je u posljednjem kanuu s još dvojicom prijatelja i nije imao zaštitni prsluk. Kada se kanu prevrnuo do njega je došao Osječanin s jet-skijem. Dvojica su se uhvatila za jet-ski, a Josip je rekao da će kanuom otplivati do obale, no vjerojatno ga je povukla jaka struja.

Osim prijatelja i obitelji, tuguju i na nogometnoj Akademiji Krpan&Babić, gdje je Josip nekoliko godina radio kao trener. Bavio se i suđenjem u županijskoj nogometnoj ligi, a prošle godine je krenuo i na Kineziološki fakultet u Osijeku. Pogreb Josipa G. bit će u subotu u 11 na centralnom osječkom groblju, komemoracija na fakultetu održat će se u ponedjeljak, a iz Akademije Krpan&Babić najavili su i organizaciju godišnjeg memorijalnog turnira njemu u čast.