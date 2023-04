U Zagrebu je u subotu rano ujutro ubijen 41-godišnjak u pucnjavi koja se dogodila u noćnom klubu na Trešnjevci, a muškarac koji se dovodi u vezu s tim kaznenim djelom je uhićen i pod nadzorom policije. Zagrebačka policija jutros je priopćila da je u pucnjavi u noćnom klubu Ritz ubijen USKOK-ov optuženik, 41-godišnji Tomislav Sabljo.

Dogodilo se to oko 4:45, a ubojstvu je prethodila tučnjava više osoba. Jutarnji list neslužbeno doznaje da je u Sablju pucao redar iz noćnog kluba Kristijan K. i to s četiri hica u prsa. Navodno je i Sabljo bio naoružan.

Kad se zapucalo svi su čučnuli

24 sata je objavio izjavu jedne svjedokinje.

"Shvatili smo da se nešto događa u dnu kluba, oko separea, kad su svi zaštitari tamo potrčali, ali to se ubrzo smirilo. Neki su izašli van i mislili smo da je situacija pod kontrolom. No, desetak minuta nakon tučnjave čula su se četiri pucnja i to odmah do nas. Nismo vidjeli ništa, niti su ljudi paničarili, samo smo čučnuli i kad su pucnjevi prošli, krenuli smo van. Sve je djelovalo mirno, ljudi su lagano izašli van i zbog toga nismo ni u jednom trenu pomislili da je netko ubijen. Neki nisu ni mislili da su pucnjevi pravi, već da zaštitar zastrašuje ljude, tako da su ljudi djelovali više zbunjeni, nego prestrašeno", opširno je iznijela dojmove svjedokinja pucnjave.

Tek kada je, ulazeći u taksi, vidjela da stiže vozilo Hitne pomoći, shvatila je da se ipak dogodilo nešto ozbiljnije.