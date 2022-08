Muškarac (36) je u ponedjeljak oko 17.15 u gospićkom naselju Jasikovac pokušao ubiti dvoje ljudi. 36-godišnjak je u obiteljskoj kući nožem izbo svoju suprugu (30) i njezina prijatelja (21). Krvoproliće se osim na njihovom kućnom pragu odvijalo i u dvorištima dviju kuća u susjedstvu, donosi Jutarnji list.

U prvoj susjednoj kući ne živi nitko, a odmah do žive žena i njezina kći koje kažu kako se ne poznaju otprije dobro s tim ljudima.

"On je prvo izbo njega kod njih doma. Nama je straga u dvorište dotrčala žena i tražila moju kćer mobitel da zove hitnu i policiju. U tom trenutku s prednje, ulične strane je došao mladić koji je krvario, a odmah za njim i susjed s nožem. Tu je nastavio bosti mladića, a onda se okomio i na nju", ispričali su svjedoci za Jutarnji.

Supruga bila u vezi s mladićem

Kažu kako je ona pokušala pobjeći u njihovu kuću, ali ju je dohvatio na pragu. Prije toga, uspjela je nazvati policiju.

"Mladić je ležao na našem dvorištu i zapomagao: 'Umrijet ću'. Izgubio je dosta krvi, nakon nekog vremena i svijest. Ona je spominjala djecu, vikala je: 'Nemoj J., gdje su djeca'. On je ponavljao: 'Ubit ću te'. Imao je veliki nož u ruci. Tako ih je ostavio krvave i samo nestao. Ona je krenula bježati dalje, ali je došla samo do susjednog dvorišta, tu je pala i ona. Susjeda joj je držala glavu i bila je pri svijesti do dolaska Hitne i policije", kažu susjede.

Obitelj je imala bračnih problema, a navodno je njegova supruga bila u vezi s mladićem iz susjedstva, s kojim si je i osumnjičenik bio dobar.

"I jedan i drugi su u slobodno vrijeme popravljali automobile, tako su se očito sprijateljili", kažu susjedi.