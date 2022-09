U sumanutom ubilačkom pohodu Ivice P. na Lemić Brdu ubijen je Stjepan Lemić - Lemo. 69-godišnjak je stradao od automatske puške u rukama vlastitog bratića koji je pomahnitavši pucao po selu i rešetao sve redom. U kući nasuprot ubojice i u neposrednom susjedstvu kuće njegova pokojna bratića te Stjepana P. kojega je ranio u glavu, žive Marija Pavlačić i njezina majka Ceda. Svjedočila je svemu, a za Jutarnji je ispričala kako je ubojica i ranije imao žestoke nasilne ispade.

"Prije dvadeset godina mi je htio ubiti muža jer ga je optužio da mu je ljubovao sa ženom. Stala sam mu pred pušku i otela mu je. Prošle godine mi je htio ubiti majku, samo zato što je iz našega cvijeća tjerala njegove kokoši. Prijavila ga je policiji, ali sam je natjerala da povuče prijavu. Znate zašto? Rekao mi je: Ako ne povuče prijavu pobit ću ti svo troje unučadi! Prestrašila sam se jer sam znala da je to bio kadar učiniti ", govori prva susjeda Marija Pavlačić.

Sinoć su čuli pucnje, a potom joj je banuo pred kuću s puškom u ruci.

"Rekao mi je ovako: Suseda bok! Sve sam riješio, babu ću ti ubiti, a tebe jedino neću. Gledam u njega ne znajući da je upravo napravio pokolj. Valjda zato što sam mu i u utorak posudila 50 eura, mene je odlučio poštedjeti. Uglavnom, uletjela sam u kuću sklanjati majku, a on je krenuo pucati po kući, po donjem dijelu, katu i crjepovima" govori pokazujući izbušena stakla i rupe od metaka u spavaćoj sobi.

Monstruozan pohod počeo je tijekom jutarnjih sati, kada se potukao sa svojom nevjenčanom suprugom.

" Ona mi je vikala: Maco, Maco, pomozi! Onda je pobjegla u šumu. To je bilo oko 10 sati, oko 14 sati on je otišao u grad. Mama je čula pucnjavu popodne, ali je mislila do on to puca po šumi kao obično", govori šokirana Marija.

Ubojica, prema informacijama bliskog rođaka ubijenog, iz svoje kuće otišao do kraja sela, koje je zapravo slijepa ulica, oko sedam kuća dalje od njegove. Tamo je uzeo oružje te je krenuo natrag prema svojem domu, a putem je pucao po kućama i automobilima svojih susjeda.

Naoružan automatskom puškom išao je po selu i pucao po kućama i automobilima, a na putu mu se našao i njegov bratić Stjepan. Po riječima očevidaca, nastao je kaos, pomahnitali Ivica je išao kroz selo i sve redom rešetao. Jedna je obitelj uspjela pobjeći na kat i tako se spasila.

Četveročlana obitelj iz prve kuće spasila se bijegom na tavan, a Pavlačić je kasnije teško ranio susjeda Stjepana P. te nastavio pucati, da bi konačno ubio i Stjepana Lemića.

Naložena obdukcija, stigli prvi rezultati očevida

Zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu naložio je obdukciju tijela 65-godišnjaka koji je ubijen u Lemić Brdu u petak navečer vatrenim oružjem, javlja DORH, a u karlovačkoj bolnici doznaje se da je ranjena osoba stabilno. Dežurni liječnik Juraj Katušin rekao je u izjavi za Hinu i da je pregledao i osumnjičenog za ubojstvo i teško ranjavanje, kojemu su utvrđene lakše tjelesne ozljede, i stabilno je.

Prema rezultatima do sada provedenog dijela očevida, 69-godišnji osumnjičenik je u petak oko 18,30 sati došao do obiteljske kuće 65-godišnjaka te ga usmrtio iz vatrenog oružja. Zatim je otišao i do kuće drugog 65-godišnjaka i ranio ga hicem. Ispalio je više hitaca prema obiteljskim kućama, a na kraju zapalio i krovište na svojoj kući. Uhićen je kad se htio udaljiti vozilom, izvijestila je prije u subotu karlovačka policija.

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Karlovcu izvijestilo je, među ostalim, danas da su tijekom dosadašnjeg očevida izuzeti tragovi, a dežurni zamjenik je naložio obdukciju smrtno stradalog 65-godišnjaka. I dalje se utvrđuju okolnosti tog tragičnog događaja u Lemić Brdu.