Noćas ui Splitu svađa, po svemu sudeći trojice muškaraca, završila je posjekotinama i intervencijom policije.

"U 22.40 sati zaprimili smo dojavu da je u Ulici Domovinskog rata došlo do verbalnog i fizičkog sukoba. Do sukoba je došlo nedaleko po pekare "Prerada", a jedan od muškaraca je doletio do njezinih vrata koja je onda i razbio, kazala je za Slobodnu Antonela Lolić, glasnogovornica PU Splitsko-dalmatinske.

Na mjesto su se odmah uputili policijski službenici koji su tamo zatekli muškarca s posjekotinama na tijelu. Ponudili su mu liječničku pomoć koju je on odbio, a onda da odveli u službene prostorije na razgovor.

"Najvjerojatnije se radi o sukobu tri osobe", zaključila je Lolić.