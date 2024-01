Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i ostalima, koje USKOK tereti za izvlačenje novca iz NK Dinama u sklopu zločinačkog udruženja u aferi 'Dinamo 2'. Svjedočila je Vesna Juraić, punica Luke Modrića. Vesna Juraić je od 1996. do 2008. godine bila na čelu računovodstva Dinama i članica Dinamove Skupštine, a tužiteljstvo u Osijeku protiv nje je 2016. podignulo istragu zbog davanja lažnog iskaza. Ona je, kako podsjeća Danas.hr, od 1996. do 2008. godine bila na čelu računovodstva Dinama i članica Dinamove Skupštine, a 2016. je tužiteljstvo u Osijeku protiv nje pokrenulo istragu zbog davanja lažnog iskaza. To se događalo u vrijeme kada je trajalo prvo suđenje protiv Zdravka Mamića i kada su na sudu svoje iskaze davali Luka Modrić i Dejan Lovren.

U svom iskazu Juraić je kazala da se, u vrijeme dok je bila voditelj računovodstva, od 1996. do 2008. godine, plaćanja igračima i djelatnicima kluba uobičajeno su se obavljala preko računa. Ističe da je kao voditeljica računovodstva bila prisutna sjednicama skupštine kluba, ali ne i sjednicama upravnog i nadzornog odbora, a koliko se sjeća na sjednicama skupštine nikada se nije spominjao inozemni račun kluba.

Iako je izjavila da joj NK Dinamo nije ništa isplaćivao u gotovini odvjetnik Zdravka Mamića Filip Glavaš predočio joj je isplatnicu iz 2007. na iznos od 1980 kuna, a Juraić je potvrdila da je na isplatnici njezin potpis, ali da je na to zaboravila. Također se ne sjeća je li bilo gotovinskih isplata prema drugim zaposlenicima kluba.

Juraić tvrdi kako ima saznanja da su Zdravko Mamić i njegove tvrtke davale pozajmice Dinamu, ali ne zna u koju svrhu ni jesu li te pozajmice Mamiću vraćene. Nakon što joj je USKOK predočio potvrdu o isplati povrata pozajmica Zdravku Mamiću iz koje proizlazi da je pozajmica vraćena gotovinom Juraić je potvrdila kako se na potvrdi nalazi potpis klupske blagajnice te tadašnjeg zamjenika direktora Marija Božine.

Na upite obrane kazala je kako joj nije poznato jesu li neki igrači imali velika potraživanja prema klubu ili da su nekim igračima, poput Jasmina Agića, koji je ranije posvjedočio da mu je "na ruke" isplaćeno 500 tisuća dolara, novac bio isplaćivan u gotovini.

Bivši zamjenik direktora Dinama potvrdio da je Mamić posuđivao novac klubu

Tadašnji zamjenik direktora Dinama Mario Božina također je ustvrdio kako ne zna da je u to vrijeme Dinamo imao inozemni račun, a da je o gotovinskim isplatama novca nekim igračima doznao iz medija.

Potvrdio je da je Zdravko Mamić davao pozajmice Dinamu, u cilju održavanja tekuće likvidnosti, bez čega klub ne bi mogao funkcionirati. Koliko mu je poznato pozajmice su Mamiću vraćene i pretpostavlja da mu je to uplaćeno na račun, ali o tome nema preciznih saznanja.

Nakon što mu je USKOK predočio četiri isplatnice, među kojima su iznosi od 90 i 95 tisuća kuna, sa svrhom povrata pozajmice, iz kojih proizlazi da je on primio taj novac, Božina tvrdi kako se na isplatnicama nalazi potpis koji sliči njegovom, ali da on te isplatnice nije potpisivao niti je od Dinama primio bilo kakav novac u gotovini.

Po ovom ispada da sam ja davao pozajmice Dinamu, a radio sam za plaću od 7500 kuna i zasigurno nisam bio u mogućnosti pozajmljivati novac klubu pa da mi klub to vraća kako to proizlazi iz ovih isplatnica, pojasnio je svjedok.

Potpisivali i 'bianco' isplatnice

Napominje kako su, osim njega, pravo potpisa u klubu imali Zdravko Mamić, Damir Vrbanović, Vesna Juraić te da su nekada znali potpisivati "bianco" isplatnice i memorandume kako bi se nešto moglo isplatiti ako u tom trenutku u klubu nema nikoga s pravom potpisa.

Božina pretpostavlja da je taj novac primio Zdravko Mamić i da ne zna zašto je navedeno da ga je on primio ponovivši kako, s obzirom na svoja primanja, nije bio u mogućnosti posuđivati novac Dinamu.

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš uložio je primjedbu na ovaj dio iskaza, ocijenivši kako svjedok nema neposrednih saznanja da je taj novac primio Zdravko Mamić.

Sudsko vijeće je na početku rasprave ponovno odbilo prijedloge obrane za prenošenjem mjesne nadležnosti ovog predmeta na drugi sud te za izuzeće članova vijeća, ocijenivši da se radi o zlouporabi prava za podnošenje takvih prijedloga.

Obrana je ocijenila kako je Visoki kazneni sud (VKS), svojim nedavnim rješenjima, kojima su ove odluke vraćene na ponovno odlučivanje osječkom Županijskom sudu, zaključio kako su uskraćena prava obrane, a da su, unatoč stajalištu VKS-a da se prvostupanjski sud u svojim odlukama nije očitovao o suštini zahtjeva obrane, danas donesena identična rješenja.

Tužiteljstvo iznenađeno iskazom svjedoka Božine

Zamjenik ravnateljice Uskok-a Sven Mišković nakon ročišta je izjavio da je tužiteljstvo iznenađeno iskazom svjedoka Božine o tome kako potpisi na isplatnicama nisu njegovi, što će biti potrebno razjasniti u daljnjem tijeku postupka, jer se radi o pola milijuna kuna koje su, na njegovo ime, uzeti iz Dinama. Na upit novinara radi li se možda o novom kaznenom djelu odgovorio kako će se "to vidjeti".

U tzv. aferi Dinamo 2 za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH, i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Potkraj listopada Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om pa je, temeljem sporazuma stranaka, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenoga, priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota koji je, nakon nagodbe s USKOK-om, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

U utorak bi trebali svjedočiti Balaban, Drpić i Kranjčar

U utorak bi trebali svjedočiti Boško Balaban, Dino Drpić i Niko Kranjčar, no samo je Kranjčar dobio poziv.

U optužnici, na skoro 700 stranica, USKOK tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i više stranih tvrtki, iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i SAD-a te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača Dinamo oštetili za više od 144 milijuna kuna.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

