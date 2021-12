Nepopravljivi recidivist iz Bjelovara je u više navrata ostajao bez vozačke dozvole zbog brojnih prekršaja, ali ni to ga nije spriječilo da i dalje nastavi po starom.

Najčešći krimen ovog 43-godišnjaka je vožnja pod utjecajem alkohola, a kako prethodne kazne nisu urodile plodom, sud je sada odlučio da će mu oduzeti automobil, prenosi Večernji list.

Općinski sud u Bjelovaru temeljem optužnog prijedloga Postaje prometne policije Bjelovar donio je pravomoćnu presudu u kojoj se 43-godišnjaku trajno oduzima osobni automobil marke "BMW" i dodjeljuje Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) na daljnje postupanje.

Kako je navela policija, ovaj je 43-godišnjak 03. listopada ove godine, u 14.45 sati, u Bjelovaru, na Križevačkoj cesti zatečen u kontroli prometa da upravlja s navedenim vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova te pod utjecajem alkohola od 1,91 g/kg.

Sud nije imao drugu opciju

Uz to, navedeno vozilo nije bilo registrirano niti osigurano. Temeljem tih prekršaja izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu od 17 500 kuna, te još jedna zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od dvije godine.

"Takvu odluku sud je obrazložio da smatra da je interes zaštite javne sigurnosti građana od nesavjesnih i bezobzirnih vozača ispred ustavnog prava nepovredivosti prava vlasništva okrivljenika nad navedenim osobnim automobilom, jer su prethodno prema okrivljeniku unatrag dvije godine nadležni sudovi zbog vožnje pod utjecajem alkohola višekratno izricali novčane kazne u rasponu od 5 000 do čak 31 000 kuna i to uz zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci do jedne godine", navode iz policije.

Napominju kako visoke kazne nisu utjecale na okrivljenika da ne ponovi prekršaj, zbog čega se trajno oduzimanje vozila ostaje kao jedina zakonska mogućnost da ga se odvrati od činjenja najtežih prometnih prekršaja, kao što je vožnja u alkoholiziranom stanju.

Nepopravljivi vozač je do sada više puta pravomoćno osuđen za počinjene prekršaje u prometu.